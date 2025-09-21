Ο πρωινός μαραθώνιος μόλις ξεκίνησε στην TV – Οι πρώτες εντυπώσεις και τα «άλογα» κούρσας

Καινούργιου, Λιάγκας, Σκορδά και οι υπόλοιποι τηλεαστέρες ρίχτηκαν στη μάχη…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε από την ημέρα που οι τηλεαστέρες της πρωινής ζώνης [κυρίως της ψυχαγωγίας και της ζώνης 09.00-13.00] έκαναν πρεμιέρα και, πλέον, έχοντας κάνει τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις τους για το τι πήγε ορθά και τι στραβά, είναι έτοιμοι να ξαναπέσουν στην αρένα. Αν και είναι νωρίς για συμπεράσματα και χαρακτηρισμούς όπως «νικητής» και «ηττημένος, το κοινό φρόντισε να κρατήσει σταθερές προτιμήσεις δίνοντας τον παλμό.

Με το δεξί λοιπόν φαίνεται ότι μπήκε η χρονιά για την Κατερίνα Καινούργιου. Καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας κράτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, αποδεικνύοντας ότι φέτος ήρθε για να πάρει τη ρεβάνς. Σκληρή αντίπαλος, εδώ και χρόνια, τόλμησε να κάνει ολικό ρεκτιφιέ στην εκπομπή [τόσο σε πρόσωπα και στη θεματολογία όσο και στο πλατό] με το πρόσημο να είναι θετικό. Όλα βέβαια ξεκινούν από εκείνη, που φέτος εμφανίζεται σαν μια άλλη Κατερίνα. Ήρεμη και πολύ καλά διαβασμένη στα θέματα, αποφεύγοντας εντάσεις και παρατηρήσεις σε συνεργάτες, δίνει χώρο στην ομάδα της και το αποτέλεσμα που φτάνει στον τηλεθεατή είναι αρμονικό και ωραίο. Να σημειωθεί ότι τα στελέχη του ALPHA, με τον οποίο πλέον έχει αποκλειστικό συμβόλαιο, έχουν επενδύσει πολύ σε αυτή τη νέα εικόνα και έβαλαν το «χεράκι» τους με τον σωστό τρόπο!

Γιώργος Λιάγκας

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρωινής ζώνης, ανεξάρτητα από τα νούμερα τηλεθέασης [αν και μια χαρά τα πήγε παίρνοντας την πρώτη θέση κάποιες ημέρες στο σύνολο], είναι πάντα ο Γιώργος Λιάγκας. Το one man show συνεχίζεται και φέτος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και ο ίδιος, όσο κι αν προσπαθεί να δώσει περισσότερο χώρο στην πολυπληθή του ομάδα, απασχολεί και συζητιέται με την κριτική και τις ατάκες του. Έμπειρος και ευφυέστατος στο να διαχειρίζεται τις δύσκολες στιγμές on air [τον είδαμε με μαεστρία να ρίχνει τους τόνους όταν την πρώτη κιόλας εβδομάδα καλεσμένος έφερε σε αμήχανη θέση τον συνεργάτη του Σταύρο Μπαλάσκα], ξέρει πώς να «προκαλεί» και να μεταπηδά από την ενημέρωση στο lifestyle. Ο δρόμος φέτος μπορεί να είναι πιο δύσκολος, καθώς η εκπομπή ξεκινά στις 09.00 και μένει στον αέρα για 3,5 ώρες, όμως ξέρει και από τηλεοπτικό στίβο. Να σημειωθεί ότι ήδη υπήρξε και η πρώτη αποχώρηση, εκείνη του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου. Όπως ξεκαθάρισε το πρωινό ξύπνημα είναι δύσκολη υπόθεση, βάζοντας τέλος σε όσα μπορεί να ακούγονταν. Που ακούστηκαν βεβαίως, αλλά κι αυτό είναι μία απόδειξη ότι ο Γιώργος Λιάγκας πάντα «πουλά»!

Η Φαίη Σκορδά, με τη σειρά της, επέστρεψε φέτος χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές με την προσθήκη του Άρη Καβατζίκη να της δίνει πόντους στη μάχη των εντυπώσεων. Ο Άρης δεν είναι μονάχα ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, παλιάς κοπής θα έλεγε κάποιος που κάνει συνεντεύξεις-«διαμαντάκια», είναι ένας ευγενής άνθρωπος των media που ο καθένας τον θέλει για συνεργάτη. Και η Κατερίνα Ζαρίφη, βέβαια, αξίζει την προσοχή καθώς είναι ό,τι πιο «αληθινό» και αυθεντικό κυκλοφορεί στην τηλεοπτική πιάτσα. Μπορεί από τη μία να χαρίσει άφθονο γέλιο με την ατάκα και τον αυτοσαρκασμό της, από την άλλη έχει την ικανότητα να τοποθετείται σε κοινωνικά ζητήματα χωρίς να πέφτει σε ατοπήματα. Το «Buongiorno» του MEGA είναι υπολογίσιμη δύναμη, το απέδειξε και πέρυσι και φέτος τις πρώτες ημέρες όπου ανέβηκε απότομα στο σύνολο. Έχει πλούσια σκαλέτα, ενδιαφέροντα πρόσωπα στο πάνελ και κυρίως μία οικοδέσποινα που όλα αυτά τα χρόνια ξεχωρίζει για τον χαρακτήρα της.

Χατζίδου-Πάυλου

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου προσγειώθηκαν ξανά στη συχνότητα του STAR για να καλύψουν ένα μεγάλο κενό, που τα υπόλοιπα κανάλια έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια… Εκείνο του καθαρόαιμου ψυχαγωγικού προγράμματος. Το ζευγάρι έχει μία ανεκτίμητη χημεία, είναι πιο άνετο από ποτέ και ξέρει πλέον πώς μπορεί να κάνει τα πρωινά πιο ανάλαφρα με το «Breakfast@STAR». Τη θέση του στους πίνακες τηλεθέασης θα την βρει γρήγορα, να θυμίσουμε άλλωστε πως κάθε χρονιά ανεβαίνει αργά και σταθερά φτάνοντας σε σημείο να κατακτά και την πρωτιά. Η συνταγή υπάρχει, είναι επιτυχημένη και καλοδουλεμένη και η χρονιά είναι μόλις στο ξεκίνημα.

Η λίστα δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τους «Αταίριαστους», που βρίσκονται στον τηλεοπτικό αέρα εδώ και κάποιες εβδομάδες. Μπορεί να μην κάνουν ούτε ψυχαγωγία ούτε infotainment, υπηρετούν την ενημέρωση σε μία ζώνη όπου τα lifestyle θέματα έχουν προβάδισμα. Εκείνοι, όμως, με μεγάλη εμπειρία και καυστικό χιούμορ αποδεικνύουν ότι έχουν το κοινό τους στον ΣΚΑΪ, που δεν τους αλλάζει με τίποτα! Δεν είναι τυχαίο που την Παρασκευή βρέθηκαν στην κορυφή του συνόλου.

Ο ανταγωνισμός σκληρός, οι προαναφερθέντες πρωταγωνιστές και το μόνο σίγουρο είναι ότι η πρωινή ζώνη θα μας απασχολήσει πολύ.

