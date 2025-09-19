Αποχωρεί από το «Πρωινό» ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος

Την Παρασκευή, σταθερός στο ραντεβού του με τους τηλεθεατές, ο Γιώργος Λιάγκας καλημέρισε στις 09.00, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Λίγη ώρα μετά, ο παρουσιαστής υποδέχτηκε τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, τον νέο του συνεργάτη στο «Πρωινό», όχι για να σχολιάσουν την τηλεοπτική επικαιρότητα αλλά για να ανακοινώσουν την αποχώρησή του.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός εξήγησε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, λόγω του πολύ πρωινού ξυπνήματος, παίρνοντας την απόφαση να φύγει από την ομάδα του Γιώργου Λιάγκα.

«Δεν μου αρέσει αυτό που θα γίνει και προσπάθησα να το αποτρέψω 2-3 μέρες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί θα γράψουν τέρατα. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν τα πάντα. Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Έχω δουλέψει όπου μπορείτε να φανταστείτε. Πάντα από τις 10 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μία ώρα κάνει τη διαφορά. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου. Όταν βλέπεις ότι δεν τα φέρνεις βόλτα με το πρωινό ξύπνημα…», είπε ο Ποσειδώνας.

«Σε ευχαριστώ για την πρόταση, την κατανόηση και επειδή προσπάθησες να με μεταπείσεις. Θεωρώ ότι η σεζόν είναι δική σου», πρόσθεσε. Ο Γιώργος Λιάγκας, με τη σειρά του, τον ευχαρίστησε καταλήγοντας: «Δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι, είναι βάρβαρο»…

Το «Πρωινό» συνεχίζει με τους Τάσο Τεργιάκη και Φωτεινή Πετρογιάννη, τη Γιώτα Κηπουρού με το μάχιμο ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά θέματά της, τη Δέσποινα Καμπούρη και τον Πάνο Κατσαρίδη. Στο team παραμένει και ο Σταύρος Μπαλάσκας.

