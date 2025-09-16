Ο ΑΝΤ1 στη μάχη των σειρών – Οι πρεμιέρες και όσα θα δούμε

Ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα ετοιμάζει ο ΑΝΤ1 για τη φετινή σεζόν, με τις σειρές να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, και σταδιακά, έρχονται οι πολυσυζητημένες παραγωγές με τα πρώτα τους επεισόδια.

Όταν το ρολόι δείξει 21.00, πρώτη επίσημη θα κάνει ο δεύτερος κύκλος του «Grand Hotel». Στη πρεμιέρα θα δούμε την Αλίκη, ερείπιο ψυχολογικά, να κατηγορεί αρχικά την Κυβέλη και τον Ρήγα, αλλά στην πορεία συνειδητοποιεί ότι και ο Άρης φαίνεται να κρύβει πολλά. Ο Χρόνης, πηγαίνει στον τόπο του εγκλήματος και συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία. Ένα κραγιόν με χαραγμένο πάνω του ένα γράμμα, όπως και το αποτύπωμα ενός ανδρικού παπουτσιού θα του δώσουν την ευκαιρία να αρχίσει την έρευνα. Ο Χαραλάμπης, από την φυλακή, ζητάει δικαίωση για τον ανιψιό του, όταν η πόρτα ανοίγει και του ανακοινώνεται ότι είναι ελεύθερος. Τίποτα, όμως, δεν δίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Ο Άρης έχει μία μυστική συνάντηση στην οποία αποκαλύπτεται ο σκοπός του, την ίδια ώρα που η Αλίκη αναρωτιέται αν πρέπει να αποκαλύψει στην αστυνομία την εμπλοκή του στην προσπάθεια φυγής της με τον Πέτρο. Ο δολοφόνος του Πέτρου είναι ακόμη ελεύθερος και παρών στις ζωές όλων.

Ο ΑΝΤ1 επενδύει και σε κωμωδίες, με το «Γιατί ρε πατέρα;» να προσγειώνεται το βράδυ της Τρίτης, στις 22.30, στην αρένα. Σε σκηνοθεσία Γιάννη Παπαδάκου και με πρωταγωνιστές τους Μιχάλη Λεβεντογιάννη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλία Βαλάση, Μιχάλη Μιχαλακίδη, Θεανώ Κλάδη, Νίκη Λάμη, Θάνο Μπίρκο, η ιστορία ξεκινά ως εξής: τρία ετεροθαλή αδέρφια, ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή επανενώνονται με αφορμή τον θάνατο του βιολογικού τους πατέρα, Λευτέρη Τσατσάνη. Παράλληλα, την ίδια μέρα μονοπωλεί τις ειδήσεις η ληστεία γνωστού επιχειρηματία με λεία 3.000.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, τ’ αδέρφια ενημερώνονται μετά την κηδεία του πατέρα τους ότι είναι οι βασικοί κληρονόμοι ενός κομμωτηρίου! Κι ενώ πάνε να τσεκάρουν τη νέα τους επιχείρηση, εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνέταιρος του πατέρα τους, απαιτώντας να του επιστρέψουν τα λεφτά της ληστείας. Τα αδέρφια μαθαίνουν σοκαρισμένοι το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα τους και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα. Ένας από τους τρεις όμως λέει ψέματα…

Μία ημέρα μετά, στο κανάλι του Αμαρουσίου, έρχονται οι «Σέρρες». Πιο φωτεινός, πιο διασκεδαστικός, με εκρηκτικές δόσεις χιούμορ και συγκίνησης, ο δεύτερος κύκλος γκαζώνει και πέφτει με τα χίλια πάνω στην πολύπλοκη, αστεία και συχνά... αμήχανη πλευρά της αγάπης. Έρωτες γεννιούνται εκεί που δεν τους σπέρνεις, παλιοί λογαριασμοί κλείνουν με πάταγο, και οι Σέρρες μετατρέπονται σε μια μικρή, τρυφερή οδύσσεια σχέσεων!

Διαβάστε επίσης