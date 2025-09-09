Διπλή πρεμιέρα για τη μυθοπλασία του ΑΝΤ1

Η μεγάλη ημέρα για την ψυχαγωγία μπορεί να είναι η 15 η Σεπτεμβρίου αφού πολλές εκπομπές κάνουν πρεμιέρα, όμως για τη μυθοπλασία του ΑΝΤ1 είναι η 22η.



Το «Grand Hotel» ανοίγει ξανά τις πόρτες του, στις 21.00. Η επιτυχημένη καθημερινή δραματική σειρά την προηγούμενη σεζόν έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης. Ο 2ος κύκλος έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν.

Η Αλίκη θρηνεί για τον Πέτρο και το μόνο που της δίνει δύναμη είναι να βρει τον δολοφόνο του. Σύμμαχός της σε αυτή την επίπονη αναζήτηση, ο παλιός φίλος του Πέτρου, ο Άρης, ο οποίος, όμως, κρύβει τον πραγματικό σκοπό της άφιξής του στο Grand Hotel. Ένας νέος έρωτας θα γεννηθεί σιγά-σιγά ανάμεσά τους, αλλά τα εμπόδια θα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν…

Το Grand Hotel βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά από μία αναπάντεχη καταστροφή και η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει και να επαναφέρει την παλιά αίγλη του ξενοδοχείου. Μία εξαφάνιση θα γίνει αφορμή για να βγει στο φως το πιο ένοχο μυστικό του Ρήγα, ο οποίος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος.

Μήπως ήρθε η ώρα της καταστροφής του; Ο Χαραλάμπης έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις και ισχυρά διλήμματα. Ο Χατζημήτρος εισβάλλει στον μαχαλά με πολλές υποσχέσεις, αλλά και κρυφά σχέδια… Στο ξενοδοχείο, προσλαμβάνεται νέος μετρ, που έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Μια φίλη της Αλίκης έρχεται από το Παρίσι για να τη βρει, αλλά την περιμένει μία μεγάλη έκπληξη. Νέοι χαρακτήρες έρχονται να απογειώσουν, αλλά και να καταστρέψουν τις ζωές των ηρώων.

Την ίδια ημέρα, στις 22.30, πρώτη επίσημη κάνει η νέα κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;»… Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης (Ηλίας Βαλάσης) πεθαίνει, αφήνει πίσω του…το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Πρώτοι απ’ όλους τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη από τρεις διαφορετικούς γάμους, που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Ο Νίκος (Κωνταντίνος Λιάρος), ο Φώντας (Μιχάλης Μιχαλακίδης) και η Βιβή (Θεανώ Κλάδη). Μαζί τους θα μπλέξουν και μία πρώην κουνιάδα του Τσατσάνη, η Αντιγόνη (Κωνσταντίνα Μιχαήλ), μία πρώην σύζυγος του, η Χρυσώ (Φωτεινή Παπαχριστοπούλου), μία κομμώτρια, η Μάγδα (Νίκη Λάμη), ένας μανικιουρίστας, ο Δάκης (Θάνος Μπίρκος), και το δεξί χέρι και συνεργάτης του Τσατσάνη, ο Μιχαήλος (Μιχάλης Λεβεντογιάννης).

Πέρα από όλους τους παραπάνω, θα βρεθούν μπλεγμένοι άθελα τους και η πάμπλουτη κολλητή φίλη της Αντιγόνης, Λουκία (Έλενα Μεγγρέλη) η καλόκαρδη αλλά άγαρμπη φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω (Αμαλία Νίνου), ο κολλητός φίλος της Βιβής, Τάσος (Χρήστος Γαβριηλίδης) και ο πατέρας του Ορέστης (Νίκος Παπαδόπουλος). Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια έρχονται αντιμέτωπα με τον Μιχαήλο, ο οποίος εμφανίζεται απειλητικά το ίδιο βράδυ της κηδείας, ζητώντας το μερίδιό του από μία ληστεία που έκανε με τον πατέρα τους.

Η λεία της ληστείας ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ! Κι ενώ είχαν συμφωνήσει με τον Τσατσάνη να μοιραστούνε τα χρήματα οι δυο τους, λίγο πριν πεθάνει ο Τσατσάνης του αποκάλυψε ότι έδωσε όλα τα λεφτά σε ένα από τα τρία του παιδιά. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα.

