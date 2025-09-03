Τηλεθέαση: Ποιες ενημερωτικές εκπομπές βλέπει το κοινό

Η μάχη της ενημέρωσης ξεκίνησε για φέτος!

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Ποιες ενημερωτικές εκπομπές βλέπει το κοινό
Την δεύτερη εβδομάδα τους στον τηλεοπτικό αέρα διανύουν οι παρουσιαστές της ενημέρωσης, καθώς για τους περισσότερους η σεζόν ξεκίνησε στις 25 Αυγούστου. Το κοινό έχει αρχίσει να κάνει τις επιλογές του, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα σε κάποιες εκπομπές.

Χαρακτηριστικά, χθες Τρίτη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» [που έκανε πρώτη επίσημη την 1η Σεπτεμβρίου] κατέγραψε 18,2% στο σύνολο και 16,4% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Πρώτη εικόνα» του ΣΚΑΪ άγγιξε το 10,4% και το 1,6%, ενώ το «Σήμερα» -που πήρε τη σκυτάλη- σημείωσε 18,7% στο σύνολο και 7,4% στο δυναμικό κοινό. Αντίστοιχα, στο μέτωπο του OPEN, το «Ώρα Ελλάδος» έκανε 11,4% στο σύνολο και 6,5% στο δυναμικό κοινό.

Ώρα Ελλάδος

Οι «Αταίριαστοι», επίσης στο κανάλι του Φαλήρου, κράτησαν παρέα στο 15,1% του συνόλου και στο 9,4% του δυναμικού κοινού. Το «Live You», που πήρε το lead in, κατάφερε να φτάσει το 10,9% του συνόλου και το 6% του δυναμικού κοινού. Τα μηχανάκια της Nielsen για το «10 Παντού» στο OPEN έδειξαν 8% στο σύνολο και 4,4% στους τηλεθεατές 18-54.

Αταίριαστοι

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, ακόμη δεν έχει κάνει πρεμιέρα το ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα». Μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου στον αέρα θα βρίσκεται το «Καλοκαίρι παρέα», με την Κατερίνα Καραβάτου, που έκανε χθες 14% και 12% αντίστοιχα.

