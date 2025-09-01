Η πρώτη μάχη του Exathlon στην prime time – Τι τηλεθέαση έκανε

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε για τον ΣΚΑΪ και, εκτός των πρωινών εκπομπών, το βράδυ της Κυριακής έπεσε στην αρένα το ριάλιτι «Exathlon». Το πρότζεκτ διεκδίκησε το δικό του μερίδιο τηλεθεατών νωρίς νωρίς, πριν προλάβουν να ξεκινήσουν οι σειρές της χρονιάς και το πολυσυζητημένο «GNTM».

Το νέο πρόγραμμα του Φαλήρου συγκέντρωσε 12,7% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό. Η συνέχεια θα έχει ενδιαφέρον, με τα στελέχη να αναμένουν να δουν αν το μεγάλο τους στοίχημα θα πετύχει.

Στην πρώτη μάχη, πάντως, το «Exathlon» βρέθηκε αντιμέτωπο με επαναλήψεις σίριαλ και ταινίες. Χαρακτηριστικά, η κωμωδία «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» του ALPHA σημείωσε 12% στο σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Σόι σου» -που ακολούθησε- κατέγραψε 13,3% στο σύνολο και 12,3% στους τηλεθεατές 18-54. Η σειρά του MEGA «Ευτυχισμένοι μαζί» έκανε 9% στο σύνολο και 10,6% στο δυναμικό κοινό και η ελληνική ταινία στο STAR, «Οι κληρονόμοι», κράτησε παρέα στο 7,3% του συνόλου και στο 8,3% του δυναμικού κοινού. Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, η επανάληψη του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 12,8% και 8,4% αντίστοιχα. Η επανάληψη του «Dragons’ Den», που πήρε τη σκυτάλη, συγκέντρωσε 6% και 4%.

