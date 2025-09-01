Πρεμιέρα για το Exathlon – Οι 20 παίκτες και η νικήτρια ομάδα

Στην πίστα του Exathlon διαγωνίστηκαν για πρώτη φορά οι 20 παίκτες.

Πρεμιέρα για το Exathlon – Οι 20 παίκτες και η νικήτρια ομάδα
Το Exathlon, το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής.

Είκοσι αθλητές, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και αγωνίζονται σε διάφορες πίστες.

«Μια φορά κι έναν καιρό σε αυτά τα μέρη, άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο έδειξαν τι θα πει πραγματική δύναμή και θέληση για νίκη. Τι θα πει αγώνας μέχρι τέλους. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ με τους καλύτερους αθλητές που δέχτηκαν την πρόκληση. Δέχτηκαν να βρεθούν να αντιμέτωποι και παλιούς εχθρούς και φίλους και να λύσουν τις διαφορές τους μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ανοιχτοί λογαριασμοί που δεν έκλεισαν ποτέ. Αυτή είναι η στιγμή τους», είπε αρχικά ο παρουσιαστής Γιώργος Καράβας.

«Σας καλωσορίζω στο Exathlon στο μεγαλύτερο αθλητικό τηλεοπτικό event. Ξεκινάμε… Δύο ομάδες, 20 αθλητές και αθλήτριες, τους ξέρετε. Όλοι έχουν ξεχωρίσει για τις αθλητικές τους ικανότητες, μόνο που αυτή τη φορά η πρόκληση θα είναι πολύ πιο μεγάλη. Θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις πιο απαιτητικές και πιο θεαματικές πίστες που έχουν γίνει ποτέ», συνέχισε ο Γιώργος Καράβας λίγο πριν χωριστούν οι δύο ομάδες.

Λίγο πριν το πρώτο σφύριγμα, οι αθλητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Την Μπλε και την Πορτοκαλί, με ισάριθμους άντρες και γυναίκες.

Μπλε ομάδα: Βίκυ, Γιώργος Κόρομι, Γιώργος Πηλίδης, Άρης, Καρολίνα, Στέλλα, Δώρα, Στεφανία, Γιώργος Γκιουλέκας, Ντάνιελ

Πορτοκαλί ομάδα: Σταυρούλα, Φάνης, Τάκης, Μαίρη, Μαίη, Μάριος Πρίαμος, Ιωάννα, Qeli, Εύη, Στάθης

Ο αγώνας που καθόρισε το αποτέλεσμα ήταν ανάμεσα στον Φάνη και τον Ντάνιελ, δύο παίκτες που στο Survivor έχουν χαρίσει μεγάλες συγκινήσεις.

Ο Ντάνιελ, εκπροσωπώντας την Μπλε ομάδα, κατέκτησε τον καθοριστικό πόντο και ολοκλήρωσε το αγώνισμα, οδηγώντας την ομάδα του στους δέκα πόντους. Από την άλλη, η Πορτοκαλί ομάδα έμεινε πίσω, συγκεντρώνοντας μόλις πέντε πόντους.

Έτσι, οι Μπλε πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη που τους χάρισε την πολυπόθητη είσοδο στη βίλα του Exathlon.

