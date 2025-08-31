Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ - Οι κανονισμοί του παιχνιδιού

Το «Exathlon» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα απόψε, Κυριακή 31 Αυγούστου, στον ΣΚΑΪ, στις αρχές Σεπτεμβρίου, και θεωρείται ένα από τα δυνατά χαρτιά του καναλιού στη βραδινή ζώνη. Με διάρκεια έξι εβδομάδες και καθημερινή σχεδόν προβολή, το φορμάτ παραγωγής Ατζούν Ιλιτζαλί θα απασχολήσει.

Οι κανονισμοί του παιχνιδιού

Κάθε εβδομάδα στο Exathlon ξεκινά με τον Αγώνα Σπιτιού, που καθορίζει σε ποιο κατάλυμα θα μείνουν οι αθλητές τις επόμενες πέντε μέρες. Οι νικητές πηγαίνουν στο πολυτελές «Σπίτι των Νικητών» με γυμναστήριο και πισίνα, ενώ οι ηττημένοι στο «Σπίτι των Ηττημένων» με τα βασικά. Ένας γυάλινος τοίχος τα χωρίζει, αλλά οι ένοικοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά.

Στη συνέχεια, η νικήτρια ομάδα του Αγώνα Πλεονεκτήματος αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα που επηρεάζει τον επόμενο Αγώνα Ασφαλείας.

Ο Αγώνας Ασφαλείας διεξάγεται δύο φορές την εβδομάδα και καθορίζει ποιος θα είναι υποψήφιος για αποχώρηση. Ο αθλητής με τη χαμηλότερη επίδοση βγαίνει υποψήφιος, ενώ ο κορυφαίος της ομάδας ορίζει δεύτερο υποψήφιο. Ο τρίτος προτείνεται από τη σύσκεψη των υπολοίπων μελών της ηττημένης ομάδας.

Ο αγώνας αυτός καθορίζει ποιος θα φύγει από το παιχνίδι. Οι υποψήφιοι έχουν πέντε ζωές και όποιος τις εξαντλήσει πρώτος αποχωρεί. Από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά, οι αποχωρήσεις είναι δύο κάθε εβδομάδα, ενός άντρα και μίας γυναίκας. Οι πρώην παίκτες παραμένουν προσωρινά σε ξενοδοχείο στο Μαϊάμι μέχρι να προβληθούν τα αντίστοιχα επεισόδια στην Ελλάδα.

Ποιοι μπαίνουν στο παιχνίδι

Για τη θέση του παρουσιαστή έχει «κλειδώσει» ο Γιώργος Καράβας ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι παίκτες.

Οι άντρες που «έκλεισαν» τη συμφωνία με την Acun Medya θα είναι οι: Γιώργος Κόρομι, Μάριος-Πρίαμος Ιωαννίδης, Γιώργος Γκιουλέκας, Νίνο (τελευταίος νικητής του Survivor), Ντάνιελ Νούρκα, Φάνης Μπολέτσης, Γιωρίκας Πιλίδης, Άρης Σοϊλέδης και Στάθης Σχίζας.

Ο Γιώργος Κορόμι στο Survivor

Ο Άρης Σοϊλέδης

Ο Στάθης Σχίζας στο Survivor 2022

Ο Μάριος Πρίαμος στο Survivor All Star

Από την άλλη πλευρά, οι γυναικείες παρουσίες είναι οι Εύη Σαλταφερίδου, Στέλλα Ανδρεάδου, Καρολίνα-Ζακλίν Καλύβα, Δώρα Νικολή, Βίκυ Πετεινάρη, Μαίρη Πετεινάρη, Μαίη Εμμανουηλίδου, Σταυρούλα Χρυσαειδή, Στεφανία Γκλάρα.

Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα

Η Βίκυ Πετεινάρη στο Survivor

Όλοι οι παίκτες προέρχονται από προηγούμενους κύκλους «Survivor» και θα δούμε αν το στοίχημα θα πετύχει!