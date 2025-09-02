Τηλεθέαση: Η μάχη της ενημέρωσης τα πρωινά, η Στεφανίδου και το Exathlon

Η μία εκπομπή μετά την άλλη ρίχνονται στη μάχη της τηλεθέασης για τη νέα σεζόν και τα στελέχη των καναλιών «διαβάζουν» με αγωνία τα νούμερα.

Στην πρωινή ζώνη, οι ενημερωτικές εκπομπές έχουν κάνει ήδη πρεμιέρα και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κράτησε παρέα, χθες, στο 20,7% του συνόλου και στο 17,1% του δυναμικού κοινού με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη να επιστρέφουν δυναμικά. Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, η «Πρώτη εικόνα» έκανε 18,2% και 14,1%, το «Σήμερα» 20,1% και 10,4%, οι «Αταίριαστοι» 16,7% και 7,6% ενώ το «Live You» 11,8% και 6,7%.

Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN κατέγραψε 13,2% στο σύνολο και 10,4% στους τηλεθεατές 18-54. Η νέα ενημερωτική προσπάθεια του σταθμού, «10 Παντού», έκανε 8,9% στο σύνολο και 3,6% στο δυναμικό κοινό.

Όσον αφορά στην Κατερίνα Καραβάτου; Το μοναδικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα, που βγαίνει αυτή τη στιγμή στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, σημείωσε 12,8% στο σύνολο και 12,4% στο δυναμικό κοινό.

Τα νέα προγράμματα του ΣΚΑΪ

Χθες το απόγευμα, η Τατιάνα Στεφανίδου έκανε πρεμιέρα με το «Power Talk». Η παρουσιάστρια, που επέστρεψε στην απογευματινή ζώνη, προσπάθησε να διεκδικήσει το δικό της μερίδιο κοινού, αλλά τα ποσοστά κινήθηκαν σε χαμηλές πτήσεις. Συγκεκριμένα, σημείωσε 6% στο σύνολο και 6,3% στο δυναμικό κοινό.

Στην prime time, το «Exathlon» κατέγραψε 12,2% στο σύνολο και 9,8% στο δυναμικό κοινό με το ριάλιτι να παίζει ακόμη χωρίς «αντίπαλο» αφού η μυθοπλασία θα ξεκινήσει στις 21 Σεπτεμβρίου.

