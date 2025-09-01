Τατιάνα Στεφανίδου: Η ώρα της επιστροφής – Πρεμιέρα με το «Power Talk»

Στις 17.45, το απόγευμα της Δευτέρας, στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, έκανε πρώτη επίσημη η Τατιάνα Στεφανίδου με τη νέα της εκπομπή «Power Talk». Η παρουσιάστρια επιστρέφει, φέτος, στην TV και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

«Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζουμε στο Power Talk. Είναι η νέα καθημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ. Θα μας βλέπετε εδώ, αυτή την ώρα, κάθε μέρα και θα παραδίδουμε τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων. Φιλοδοξούμε να φέρουμε τη δική σας φωνή στο επίκεντρο. Αυτό που θέλουμε είναι να φιλοξενούμε, όχι μόνο τις απόψεις των δημοσιογράφων, των πολιτικών και των ειδικών, αλλά και του απλού πολίτη. Σαν τους πολίτες που βρίσκονται εδώ κοντά μας στο στούντιο», ανέφερε στην έναρξη.

Στο πλευρό της Τατιάνας Στεφανίδου βρίσκονται τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, ο Παναγιώτης Σουρέλης, η Άρια Καλύβα και ο Γιάννης Μακρυγιάννης, οι οποίοι θα ανοίγουν την ατζέντα της ενημέρωσης και θα τροφοδοτούν τον διάλογο με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για την κοινωνική και πολιτική ζωή.

Η εκπομπή πλαισιώνεται από μια ομάδα αξιόλογων συνεργατών: Έφη Κουλοχέρη, Πόπη Παπαδοπούλου, Ειρήνη Πεϊβάνη, Μιλένα Μπαχαρνίκου, Γιάννης Ρίζος, Ίρις Βίλα, Βασίλης Σπανός, ενώ την αρχισυνταξία έχει αναλάβει η Νατάσα Τσόλκα και τη σκηνοθεσία ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος.

Στο Power Talk, το κοινό συμμετέχει ενεργά με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Με φυσική παρουσία στο στούντιο. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις, να σχολιάζουν, να εκφράζουν την άποψή τους χωρίς φίλτρα.

Από όπου και αν βρίσκεται, μέσα από δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν τις αντιδράσεις του κόσμου σε πραγματικό χρόνο. Οι ψηφοφορίες θα ανεβαίνουν καθημερινά στην ειδική εφαρμογή «Power Talk» που είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Google Play και το App Store.

Μέσα από τα social media, όπου τα σχόλια και οι αντιδράσεις του κοινού θα προβάλλονται στον τηλεοπτικό «αέρα» της εκπομπής, δημιουργώντας έναν ζωντανό «τοίχο απόψεων».

