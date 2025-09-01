Ο Παναγιώτης Στάθης επίσημα στον ΑΝΤ1

Η φετινή μεταγραφική περίοδος στην TV είχε το όνομά του, καθώς η μετακίνησή του αποτέλεσε έκπληξη. Ο Παναγιώτης Στάθης, μετά την αιφνίδια αποχώρησή του από το OPEN, περνά επίσημα το κατώφλι του ΑΝΤ1 και το κανάλι του Αμαρουσίου τον υποδέχεται με ανακοίνωση.

«Ο ΑΝΤ1 υποδέχεται με χαρά, τον Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος επιστρέφει στο δυναμικό του, ενισχύοντας περαιτέρω την ενημερωτική ταυτότητα του σταθμού.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, με σημαντική εμπειρία και αναγνωρισμένη παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης, ξεχωρίζει για την ευρεία γνώση του στα πολιτικά και κοινωνικά θέματα, τον αξιόπιστο λόγο του, την τεκμηριωμένη άποψή του και τις ψύχραιμες αναλύσεις.

Ο Παναγιώτης Στάθης θα διαδραματίσει ενεργό και σημαντικό ρόλο στον ΑΝΤ1, με στόχο την καθημερινή, έγκυρη, αντικειμενική και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Παναγιώτης Στάθης θα βρεθεί στο τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα», χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία της πρεμιέρας. Οι πληροφορίες θέλουν την Άννα Λιβαθυνού να κάθεται στο πλευρό του και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Για τον ΑΝΤ1 η σεζόν ξεκινά επίσημα στις 15 Σεπτεμβρίου, όπου ο Γιώργος Λιάγκας θα κάνει πρώτη επίσημη με το ανανεωμένο «Πρωινό» στις 09.00.

