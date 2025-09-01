Η Γη της ελιάς: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Όσα μάθαμε για τη νέα σεζόν

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουν οι φανατικοί της σειράς «Η Γη της ελιάς» τον νέο κύκλο, που θα κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στις 21.00. Μετά το πρώτο καθηλωτικό trailer της σειράς, έξι νέα teasers είναι στον αέρα και εντείνουν την αγωνία των τηλεθεατών.

Σε ένα από αυτά βλέπουμε την Άννα, που είδε τη ζωή της να καταστρέφεται μετά τον θάνατο των παιδιών της, να πιάνεται όμηρος. Η ηρωίδα μπορεί να καταφέρνει να ξεφεύγει από τους απαγωγείς της, όμως το κυνηγητό συνεχίζεται.

Όπως παρακολουθούμε, μία νέα βεντέτα ανοίγει με πρωταγωνιστή τον Λυκούργο και τον Παρασκευά. Ένας άνδρας θέλει να πάρει εκδίκηση και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Την ίδια ώρα, ο Σήφης δολοφονείται. Η Αλεξάνδρα, την οποία κακοποιούσε για χρόνια, μπαίνει στο κάδρο των υπόπτων όπως και ο γιος τους. Βέβαια, αυτό που δεν γνωρίζουν αρκετοί είναι ότι ο Σήφης ήταν μπλεγμένος με βρώμικες δουλειές, ενώ είχε σκορπίσει πόνο και σε αρκετούς άλλους ανθρώπους.

Η ζωή του Στέφανου κλονίζεται. Η Βασιλική περνά πλέον σε δεύτερη μοίρα για εκείνον, αφού η μικρή Μαλένα εμφανίζεται και είναι κόρη του. Το κοριτσάκι έχει χάσει τη φωνή του λόγω σοκ, αφού είδε έναν φόνο, και κάποιοι το κυνηγούν.

Μπλεγμένη βρίσκεται και η Ισμήνη. Βλέπει τον Αντώνη σε παράνομες δουλειές και γρήγορα καταλαβαίνει ότι πρόκειται για κύκλωμα trafficking. H ζωή της κινδυνεύει αφού θέλουν να την σκοτώσουν.

Όσον αφορά στην Αθηνά; Αφού μαθαίνει για τον Τζον και την Ιουλία, έρχεται πιο κοντά με τον Ανδρέα και η πρώην σύζυγός του Μαριάννα την βρίζει και την απειλεί.