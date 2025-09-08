«Καλημέρα Ελλάδα»: Το πρώτο τρέιλερ της νέας εποχής - Βίντεο

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στον ΑΝΤ1 και την πρωινή ζώνη, αφού στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 06.00, πρεμιέρα θα κάνει το ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα». Παναγιώτης Στάθης και Άννα Λιβαθυνού αναλαμβάνουν δράση συνεχίζοντας τη θρυλική εκπομπή.

Στον αέρα, εδώ και λίγα λεπτά, βρίσκεται το πρώτο τρέιλερ που απεικονίζει το δίδυμο στα γραφεία του σταθμού να προετοιμάζεται για το μαγκαζίνο και να ενημερώνεται.

Από τον Απρίλιο του 1992 μέχρι σήμερα, το «Καλημέρα Ελλάδα» μπαίνει σε εκατομμύρια σπίτια και βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της κοινωνίας με αξιοπιστία, συνέπεια και άμεση ανταπόκριση στις τρέχουσες εξελίξεις. Αυτή τη σεζόν, η εκπομπή γράφει μια καινούργια σελίδα και περνά σε νέα εποχή, με νέους παρουσιαστές, αλλά με τον ίδιο στόχο: να προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης, που υπηρέτησε με ήθος και αλήθεια την Ενημέρωση, δίνει τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, που θα συνεχίσουν τη διαδρομή της πρωινής ζώνης με την ίδια πυξίδα για ουσιαστικό λόγο και ανθρώπινη ματιά στα γεγονότα.

Με σύγχρονη, κριτική και άμεση προσέγγιση, ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού θα φέρνουν σε πρώτο πλάνο όλα τα θέματα τα επικαιρότητας, με γνώμονα πάντα τον πολίτη, τις ανάγκες και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Έγκριτοι καλεσμένοι θα βρίσκονται καθημερινά στο στούντιο για να φωτίζουν σε βάθος καίρια ζητήματα. Σφαιρική ενημέρωση, αξιόπιστη και αντικειμενική παρουσίαση όλων των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και διεθνών εξελίξεων, χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και διαδραστικές ενότητες, μπαίνουν στο επίκεντρο.