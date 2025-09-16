Τηλεθέαση: Σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη - Τα ποσοστά Καινούργιου, ΛΙάγκα, Σκορδά

Τη Δευτέρα, το κουδούνι για την πρωινή ζώνη χτύπησε και οι τηλεαστέρες έπεσαν στη μάχη με στόχο την πρώτη θέση. Ποιος τα κατάφερε, όμως;

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» στον ALPHA σημείωσε 15,4% στο σύνολο και 18,8% στο δυναμικό κοινό. Με ανανεωμένο πάνελ και πιο χαλαρή διάθεση, η KatKen απέδειξε ότι έρχεται με φόρα τη φετινή σεζόν. Ακολούθησε ο Γιώργος Λιάγκας, με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, καταγράφοντας 14,8% στο σύνολο και 14,5% στους τηλεθεατές 18-54. Η Φαίη Σκορδά, στο MEGA, με το «Buongiorno», κέρδισε το 12% του συνόλου και τοι 14,2% του δυναμικού κοινού.

Το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 6,3% του συνόλου και στο 9,3% των τηλεθεατών 18-54. Η κοινωνική εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», στο STAR, έκανε 7,9% και 9% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, το «10 Παντού» στο OPEN έκανε 9,2% στο σύνολο και 5,9% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ έκαναν 14% στο σύνολο και 4,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που ακολούθησε, έκανε 11,9% και 5% αντίστοιχα.

Τι έγινε στην πολύ πρωινή ζώνη

Το «Happy Day» στον ALPHA και η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσαν 12,2% στο σύνολο και 15,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 17,4% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1, με τους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, σημείωσε 13,1% στο σύνολο και 12,6% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έκανε 15,5% στο σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» του OPEN έκανε 10,4% και 4,9% αντίστοιχα. Η νέα προσπάθεια της ΕΡΤ1, «Νωρίς Νωρίς», βρέθηκε στο 6,1% του συνόλου και στο 5,3% του δυναμικού κοινού.

