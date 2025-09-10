Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος

Τι δείχνουν οι μετρήσεις της Nielsen στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος
Με ενδιαφέρον και προβληματισμό στο μετερίζι του ΣΚΑΪ κυλά η εβδομάδα, καθώς τα νούμερα τηλεθέασης στη μεσημεριανή και την απογευματινή ζώνη δεν είναι τα αναμενόμενα.

Ο Κώστας Τσουρός με το μαγκαζίνο «Το’χουμε» κάνει μία πλούσια σε θεματολογία εκπομπή, ενώ η Τατιάνα Στεφανίδου αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ελληνική τηλεόραση. Όμως, τα αποτελέσματα στους πίνακες της Nielsen δεν είναι καλά. Χαρακτηριστικά, χθες Τρίτη, η εκπομπή «Το’χουμε» σημείωσε 4,9% στο σύνολο και 3,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Power talk», που παίρνει το lead in, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 3,8% του συνόλου και το 2,7% των τηλεθεατών 18-54.

Μεγάλος νικητής αποδεικνύεται ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News» του MEGA, που σημείωσε 16,2% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό. Ενδιαφέρον έχει και η πρόταση του OPEN, «Καθαρές κουβέντες», που έκανε 7,7% και 5,5% αντίστοιχα.

Το προσεχές διάστημα θα φανεί πού θα καθίσει η μπίλια, καθώς αναμένονται κι άλλες αφίξεις στις εν λόγω ζώνες όπως το «Rouk Zouk», το «5Χ5», στον ΑΝΤ1, το «Chase» του MEGA και φυσικά «Ο τροχός της τύχης» του STAR.

