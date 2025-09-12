Τηλεθέαση: Μάχη στα κεντρικά δελτία ειδήσεων – Οι νικητές και τα μονοψήφια

Το ενδιαφέρον μπορεί να επικεντρώνεται συνήθως στις αναλύσεις τηλεθέασης, στην πρωινή ζώνη και την prime time, όμως στο ξεκίνημα της σεζόν εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι η μάχη των κεντρικών δελτίων ειδήσεων για την πρώτη θέση είναι σκληρή. Αίσθηση, μάλιστα, προκαλούν και τα μονοψήφια νούμερα που συναντάμε.

Χαρακτηριστικά, χθες Πέμπτη, από τις 18.45 έως τις 20.00, το δελτίο του ALPHA με τον Αντώνη Σρόιτερ κατέγραψε 11,8% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ώρα, το δελτίο του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε στο 6,5% του συνόλου και στο 5,8% του δυναμικού κοινού. Στο μέτωπο του OPEN, η Εύα Αντωνοπούλου σημείωσε 9,1% στο σύνολο και 5,3% στο δυναμικό κοινό.

Το MEGA, από τις 19.45 έως τις 21.00, άγγιξε χθες το 16,3% του συνόλου και το 19% του δυναμικού κοινού κερδίζοντας την πρώτη θέση. Στο STAR, το δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα ενημέρωσε το 13,5% του συνόλου και το 12,6% του δυναμικού κοινού. Στο μετερίζι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη βρέθηκε στο 11,4% του συνόλου και στο 6,7% των τηλεθεατών 18-54.

Όπως αποτυπώνεται, το Μεγάλο Κανάλι παίρνει προβάδισμα και αναμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει ο πρώτος μήνας της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.

Διαβάστε επίσης