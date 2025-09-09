Τηλεθέαση: Σαρώνει ο Νίκος Ευαγγελάτος – Η πρώτη μάχη του Κώστα Τσουρού

Η πρώτη μάχη στη μεσημεριανή ζώνη της χρονιάς είναι γεγονός, καθώς τη Δευτέρα στις 15.30 πρεμιέρα έκανε ο Κώστας Τσουρός με το νέο infotainment μαγκαζίνο «Το’ χουμε» στον ΣΚΑΪ.

Με μία καλοκουρδισμένη εκπομπή, υπό τις οδηγίες της έμπειρης Ελεάννας Τρυφίδου, ο παρουσιαστής και η ομάδα του ισορρόπησαν σωστά ανάμεσα σε ψυχαγωγία και ενημέρωση. Το εγχείρημα, φυσικά, δύσκολο αφού το κανάλι του Φαλήρου προσπαθεί να χτίσει μία νέα ζώνη και ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός. Έτσι, το μαγκαζίνο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 5% στο σύνολο και το 3,5% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ευαγγελάτος επιβεβαίωσε ότι η πρώτη θέση του ανήκει. Το «Live News» στο MEGA κατέγραψε 16% σε σύνολο και δυναμικό κοινό, συνεχίζοντας την επιτυχία.

Με προβληματισμό βλέπει η ομάδα της Τατιάνας Στεφανίδου τα νούμερα του «Power Talk». Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, που από χθες παίρνει lead in από τον Κώστα Τσουρό, σημείωσε 4% στο σύνολο και 4,1% στο δυναμικό κοινό. Τα ποσοστά, από την πρεμιέρα μέχρι σήμερα, είναι μονοψήφια και αναμένεται το προσεχές διάστημα να γίνουν οι πρώτες σημαντικές αλλαγές.

Η σεζόν βρίσκεται στην αρχή της, αλλά το βέβαιο είναι ότι τα νούμερα τηλεθέασης δεν θα αφήσουν ήσυχους τους τηλεαστέρες.

Διαβάστε επίσης