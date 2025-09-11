Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

Την ερχόμενη Δευτέρα θα «βρέχει» πρεμιέρες στην TV, καθώς από νωρίς το πρωί θα βλέπουμε τις εκπομπές να επιστρέφουν στη θέση τους. Την ίδια ώρα, βέβαια, τα περισσότερα μαγκαζίνο της ενημέρωσης δοκιμάζουν ήδη τις δυνάμεις τους και τα ραβασάκια της Nielsen αναδεικνύουν τους πρώτους κερδισμένους και χαμένους της χρονιάς.

Χαρακτηριστικά, στην πρωινή ζώνη, το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» σημείωσε χθες Τετάρτη 18,6% στο σύνολο και 17,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 19% στο σύνολο και 15,1% στους τηλεθεατές 18- 54. Το «Ώρα Ελλάδος» του OPEN ανεβάζει στροφές, κάνοντας 11,2% στο σύνολο και 5,1% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Αταίριαστοι», στο κανάλι του Φαλήρου, συγκέντρωσαν 17,5% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Live You» -που παίρνει το lead in- 11,8% και 8%. Το «10 παντού» στο OPEN βρέθηκε στο 6,5% του συνόλου και στο 5% του δυναμικού κοινού.

Στη μεσημεριανή ζώνη, το «Live News» του MEGA κρατά την πρώτη θέση σημειώνοντας χθες 14,2% στο σύνολο και 12,3% στο δυναμικό κοινό. Οι «Καθαρές κουβέντες» του OPEN έκαναν 6,3% και 5,1% αντίστοιχα.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, ο Κώστας Τσουρός και η εκπομπή «Το’χουμε» σημείωσε 5% στο σύνολο και 4,2% στο δυναμικό κοινό. Η Τατιάνα Στεφανίδου με το «Power Talk», που παίρνει τη σκυτάλη, κατέγραψε 4,5% και 3,5% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στο «Στούντιο 4»; Η εκπομπή της ΕΡΤ κράτησε παρέα στο 7,6% του συνόλου και στο 7,4% στο δυναμικό κοινό. Ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ Φινλανδίας και Γεωργίας, που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, έκανε 11,7% στο σύνολο και 11% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης