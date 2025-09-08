Ο «Greek Freak» και η εθνική μπάσκετ απογείωσαν την ΕΡΤ1 – Τι τηλεθέαση έκανε

Καθηλώθηκαν οι τηλεθεατές, το βράδυ της Κυριακής, στη συχνότητα της ΕΡΤ1, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα μεταξύ της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ και του Ισραήλ, σε απευθείας μετάδοση από τη Ρίγα της Λετονίας.

Η αναμέτρηση, που έδωσε το εισιτήριο για την πρόκριση της Ελλάδας στους «8», έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 46% και στο δυναμικό κοινό (18-54) 47,5% (τα υψηλότερα έως τώρα στο EuroBasket) με αποτέλεσμα η ΕΡΤ1 να είναι πρώτη στον πίνακα τηλεθεάσεων κατά τη διάρκεια μετάδοσης.

Η ΕΡΤ1 ήρθε, όμως, πρώτη μεταξύ των υπολοίπων τηλεοπτικών καναλιών και σε μέσο μερίδιο ημερησίας τηλεθέασης, με 14,5% και στο δυναμικό κοινό 15,1%.

Για μια ακόμα φορά το ανδρικό κοινό παρέμεινε συντονισμένο με την ΕΡΤ1 καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ειδικά η ηλικιακή ομάδα των αντρών 18-34 παρακολούθησαν στην πλειοψηφία τους την αναμέτρηση, με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 60,9%.

Γεωγραφικά, σύμφωνα με τις μετρήσεις, η περιοχή με την μεγαλύτερη τηλεθέαση ήταν η Αττική με 52%. Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.730.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.700.000.

Υψηλή τηλεθέαση σημείωσε και η αθλητική εκπομπή που ακολούθησε την αναμέτρηση. Η post game εκπομπή σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,7% και στο δυναμικό κοινό 22%. Στους άντρες 18-34 η τηλεθέαση κυμάνθηκε στο 26% με την ΕΡΤ1 να είναι πρώτη έναντι των υπολοίπων καναλιών.

