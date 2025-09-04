Τηλεθέαση: Όταν οι επαναλήψεις σαρώνουν εκπομπές και νέα προγράμματα
Ποια είναι τα 10 προγράμματα που κέρδισαν το κοινό, την Τετάρτη;
Καθημερινά, η εταιρεία μέτρησης τηλεθέασης Nielsen δίνει στη δημοσιότητα τη δεκάδα των προγραμμάτων που σημείωσαν την υψηλότερη τηλεθέαση. Η κατάταξη αφορά στην τηλεθέαση μέσου λεπτού και δίνει τον παλμό. Για χθες Τετάρτη, φαίνεται ότι οι επαναλήψεις σειρών είχαν και πάλι την τιμητική τους, αφήνοντας εκτός top 10 εκπομπές και προγράμματα που έχουν βγει ήδη στον αέρα για την τρέχουσα σεζόν.
Έτσι την πρώτη θέση κατέκτησε «Το σόι σου», στον ALPHA, σημειώνοντας 14,6% στο σύνολο και 489.000 τηλεθεατές. «Ο τροχός της τύχης» ακολούθησε, επίσης σε επανάληψη, με 450.000 τηλεθεατές με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να ετοιμάζεται να επιστρέψει για μία ακόμη χρονιά. Η τριάδα συμπληρώθηκε από την κωμωδία «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», που κράτησε ωραία παρέα στο κοινό όλο το καλοκαίρι. Η ελληνική ταινία στον ΑΝΤ1, το κεντρικό δελτίο του MEGA, το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», κέρδισαν το δικό τους μερίδιο τηλεθεατών.
Η δεκάδα ολοκληρώθηκε από τις αθλητικές ειδήσεις του MEGA, την επανάληψη της σειράς «Στο παρά πέντε», τις «Οικογενειακές ιστορίες» και το δελτίο του ΣΚΑΪ.
#
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΝΑΡ
ΤΜΛ (000)
ΜΡΔ%
1
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε)
ALPHA
22:04
489
14,6
2
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (Ε)
STAR
18:25
450
19,0
3
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ(Ε)
ALPHA
20:01
429
14,4
3
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1
ANTENNA
21:47
429
12,7
5
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ
MEGA
19:43
427
16,8
6
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ (Ε)
ANTENNA
20:00
420
14,5
7
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
MEGA
20:39
419
14,2
8
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (Ε)
MEGA
22:07
418
11,8
9
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε)
ALPHA
17:55
397
16,9
10
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
SKAI
13:53
375
19,2