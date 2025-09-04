Τηλεθέαση: Όταν οι επαναλήψεις σαρώνουν εκπομπές και νέα προγράμματα

Καθημερινά, η εταιρεία μέτρησης τηλεθέασης Nielsen δίνει στη δημοσιότητα τη δεκάδα των προγραμμάτων που σημείωσαν την υψηλότερη τηλεθέαση. Η κατάταξη αφορά στην τηλεθέαση μέσου λεπτού και δίνει τον παλμό. Για χθες Τετάρτη, φαίνεται ότι οι επαναλήψεις σειρών είχαν και πάλι την τιμητική τους, αφήνοντας εκτός top 10 εκπομπές και προγράμματα που έχουν βγει ήδη στον αέρα για την τρέχουσα σεζόν.

Έτσι την πρώτη θέση κατέκτησε «Το σόι σου», στον ALPHA, σημειώνοντας 14,6% στο σύνολο και 489.000 τηλεθεατές. «Ο τροχός της τύχης» ακολούθησε, επίσης σε επανάληψη, με 450.000 τηλεθεατές με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να ετοιμάζεται να επιστρέψει για μία ακόμη χρονιά. Η τριάδα συμπληρώθηκε από την κωμωδία «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», που κράτησε ωραία παρέα στο κοινό όλο το καλοκαίρι. Η ελληνική ταινία στον ΑΝΤ1, το κεντρικό δελτίο του MEGA, το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», κέρδισαν το δικό τους μερίδιο τηλεθεατών.

Η δεκάδα ολοκληρώθηκε από τις αθλητικές ειδήσεις του MEGA, την επανάληψη της σειράς «Στο παρά πέντε», τις «Οικογενειακές ιστορίες» και το δελτίο του ΣΚΑΪ.