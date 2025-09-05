Τηλεθέαση: Η ΕΡΤ1 στον έβδομο ουρανό και η μάχη της ενημέρωσης

Η ΕΡΤ1 σάρωσε με τον αγώνα μπάσκετ της εθνικής μας ομάδας…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Η ΕΡΤ1 στον έβδομο ουρανό και η μάχη της ενημέρωσης
Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ έδωσε έναν σκληρό αγώνα απέναντι στην Ισπανία, το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο των ομίλων για το Eurobasket 2025. Το ματς μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1, με τη δημόσια τηλεόραση να χτυπά κόκκινο σε τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία σημείωσε μέσο όρο 39,5% στο δυναμικό κοινό, αγγίζοντας στο τελευταίο μισάωρο το 48%! Στο σύνολο, ο αγώνας κατέγραψε επίσης 39,5%, με την τηλεθέαση να εκτοξεύεται στο 49,1%.

Από τις μετρήσεις τηλεθέασης ξεχωρίζουμε επίσης και τη μάχη που δίνουν οι ενημερωτικές εκπομπές. Στην πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 22,1% στο σύνολο και 22,5% στο δυναμικό κοινό δείχνοντας και φέτος τη δυναμική του. Η «Πρώτη εικόνα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 20% και 9,8%, ενώ το «Σήμερα» -που παίρνει το lead in- 20,4% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN έκανε 13,1% στο σύνολο και 8,4% στους τηλεθεατές 18-54, ενώ οι «Συνδέσεις» στο ERTNEWS 8% και 7,1%.

Οι «Αταίριαστοι», του σταθμού του Φαλήρου, έκαναν 19% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Live You» -που παίρνει τη σκυτάλη- 9,7% και 6,7% αντίστοιχα. Η νέα εκπομπή του OPEN, «10 Παντού», βρέθηκε στο 9,5% του συνόλου και στο 5,1% του δυναμικού κοινού.

