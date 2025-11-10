Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αναμένεται να γεννήσει η παρουσιάστρια

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ανακοίνωσε επίσημα ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, «καρπό» του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, ενώ όπως έκανε γνωστό το φύλο του μωρού είναι κοριτσάκι.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το πρωί της Δευτέρας (10/11), στη στήλη των ζωδίων με τη Βάσια Μαυράκη, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πότε αναμένεται να φέρει στον κόσμο το μωρό της.

«Συγχαρητήρια για τα υπέροχα νέα που μας ανακοίνωσες. Θα κάνεις μία υπέροχη Ταυρίνα» ανέφερε αρχικά η αστρολόγος.

«Μπα… Για Κριό τη βλέπω. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τη βλέπω για Κριό ή οριακά» απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία αποκάλυψε με τον τρόπο της ότι περιμένει την άφιξη της μικρής της κατά την άνοιξη του 2026, αν σκεφτούμε ότι η περίοδος του Κρίου εκτείνεται από τις 22 Μαρτίου έως τις 22 Απριλίου.

«Επειδή μας το ανακοίνωσες με ανάδρομο Ερμή, θα έρθει πολύ γρήγορα και δεύτερο μωράκι» συνέχισε η Βάσια Μαυράκη.

