Κατερίνα Καινούργιου: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της - Η τρυφερή ανάρτηση

Την ωραιότερη περίοδο της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου και πλέον η ευτυχία της… δεν κρύβεται! Το απόγευμα της Κυριακής, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με τον πιο γλυκό τρόπο…

Ποζάροντας μπροστά στο στολισμένο δέντρο με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, έγραψε στη λεζάντα: «A little miracle on the way…Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία…Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου»….

Το ζευγάρι ετοιμάζεται να κρατήσει αγκαλιά το πρώτο του παιδί και η παρουσιάστρια να εκπληρώσει ένα μεγάλο της όνειρο!

https://www.instagram.com/p/DQ2FfnVCJBd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

