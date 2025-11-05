Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου «ξεφεύγει» στην πρωινή ζώνη – Τι γίνεται με Λιάγκα, Σκορδά

Η πρωινή ζώνη, τη φετινή σεζόν, έχει νικήτρια και δεν είναι άλλη από την Κατερίνα Καινούργιου. Η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή στο δυναμικό κοινό, συγκεντρώνοντας χθες Τρίτη 13,7% στο σύνολο και 18,1% στους τηλεθεατές 18-54. Η παρουσιάστρια, βέβαια, λαμβάνει ένα πολύ καλό lead in από το «Happy Day» και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, κερδίζοντας χθες 12,9% στο σύνολο και 18,9% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο MEGA, η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» σημείωσε 10,6% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό. Ο Γιώργος Λιάγκας, με το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, κατέγραψε 11,4% στο σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό. Το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 5,2% του συνόλου και στο 5,5% του δυναμικού κοινού. Η Ζήνα Κουτσελίνη, που πήρε τη σκυτάλη, με τις «Αλήθειες με τη Ζήνα», έκανε 10,8% και 13,2% αντίστοιχα.

Στο ενημερωτικό μετερίζι του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 15,8% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό. Το δίδυμο -από τις 10.00 έως τις 12.00- καταφέρνει να κερδίζει την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού αποτελώντας τον μοναδικό αντίπαλο της Καινούργιου. Το «Live You», που ακολουθεί στον ΣΚΑΪ, έκανε 13,3% και 8,2% αντίστοιχα. Το μαγκαζίνο «10 Παντού», στο OPEN, έκανε 12,3% στο σύνολο και 6,7% στο δυναμικό κοινό.

