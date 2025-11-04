Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

Το βράδυ της Δευτέρας, «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1 και «Real View» στο OPEN βγήκαν στον αέρα και μοίρασαν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης.

Χαρακτηριστικά, στο κανάλι του Αμαρουσίου, ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του επέστρεψαν με τους «Ράδιο Αρβύλα» και κατάφεραν να σαρώσουν. Η πρώτη εκπομπή της σεζόν κατέγραψε 20,7% στο σύνολο και 22,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Grand Hotel», που πήρε τη σκυτάλη, βρέθηκε στο 14,4% του συνόλου και στο 10,4% του δυναμικού κοινού. Ο «Δικαστής», που ακολούθησε, έκανε 9,3% και 8,8% αντίστοιχα.

Στο μέτωπο του ALPHA, η καθημερινή σειρά -από τις 20.00 έως τις 21.00- κατέγραψε 18,8% στο σύνολο και 11,9% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας» κέρδισες το 18,1% του συνόλου και το 13,5% των τηλεθεατών 18-54. Το «Porto Leone», που πήρε lead in, έκανε 16,5% και 14,7% αντίστοιχα.

Στο MEGA, η νέα παραγωγή μυθοπλασίας «Μία νύχτα μόνο» κράτησε παρέα στο 15,9% του συνόλου και στο 13,4% του δυναμικού κοινού. «Η Γη της ελιάς», στο ίδιο κανάλι, κράτησε το 19,2% του συνόλου και το 11,2% των τηλεθεατών 18-54.

Στο μέτωπο του STAR, η «Φάρμα» έκανε 9,7% στο σύνολο και 11,5% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, το τηλεπαιχνίδι «The Wall» έκανε 7,1% και 8% αντίστοιχα. Όσον αφορά στη νέα εκπομπή του OPEN, «Real View»; Έκανε 3,6% στο σύνολο και 3,4% στο δυναμικό κοινό.