Τηλεθέαση: Τα 20άρια της Καινούργιου και η μάχη Σκορδά - Λιάγκα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το πρωί της Τετάρτης, μετά από ένα break που έγινε την 28η Οκτωβρίου, όλοι οι τηλεαστέρες της πρωινής ζώνης επανήλθαν στη θέση τους και η μάχη για την τηλεθέαση είχε ενδιαφέρον.

Μεγάλη νικήτρια ήταν ξανά η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια, χθες, με την εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA κατέγραψε 14,8% στο σύνολο και 21,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, σημείωσε 12,6% στο σύνολο και 9,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, κράτησε παρέα στο 10% του συνόλου και στο 8,5% του δυναμικού κοινού. Στο μέτωπο του STAR, το «Breakfast@STAR», κέρδισε το 6,8% του συνόλου και το 9,5% των τηλεθεατών 18-54. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήρε το lead in, έκανε 8,5% στο σύνολο και 11% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 17,3% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε τη σκυτάλη, βρέθηκε στο 14,1% του συνόλου και στο 7,2% του δυναμικού κοινού. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» έκανε 8,9% στο σύνολο και 2,8% στο δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, η «Πρώτη εικόνα» του ΣΚΑΪ έκανε 16,9% στο σύνολο και 22,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Σήμερα», που παίρνει lead in, κατέγραψε 18,4% στο σύνολο και 11,7% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Happy Day» στον ALPHA έκανε 18,1% στο σύνολο και 20,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 17% στο σύνολο και 17,3% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 έκανε 10% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Ώρα Ελλάδος» του OPEN σημείωσε 8,6% στο σύνολο και 4,5% στο δυναμικό κοινό.

