Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου σηκώνει τη «σημαία» της πρωινής ζώνης

Η εβδομάδα ξεκίνησε, χθες, χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές στην πρωινή ζώνη. Η Κατερίνα Καινούργιου κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία.

Συγκεκριμένα, η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA σημείωσε 14,4% στο δυναμικό κοινό και 12,4% στο σύνολο. Την πρώτη θέση στο σύνολο κέρδισαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 14,1%. Στο δυναμικό κοινό κατέγραψαν 7,2%.

Το «Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα, στον ΑΝΤ1, κράτησε παρέα στο 13,7% του συνόλου και στο 10,6% του δυναμικού κοινού. Το «Buongiorno», στο MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, έκανε 10,1% και 10,6% αντίστοιχα.

Στον ΣΚΑΪ, το «Live You» βρέθηκε στο 12,1% του συνόλου και στο 7,7% του δυναμικού κοινού, ενώ το μαγκαζίνο «10 Παντού» του OPEN έκανε 8,3% στο σύνολο και 1,9% στους τηλεθεατές 18-54.

