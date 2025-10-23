«Να με λες μαμά»: Απόψε το τελευταίο επεισόδιο

Ο ALPHA όχι μόνο κερδίζει τη μάχη στη βραδινή ζώνη με τις σειρές του, αλλά καταφέρνει να συγκινεί τη φετινή σεζόν με τις παραγωγές μυθοπλασίας του. Το «Να με λες μαμά» θύμισε στους τηλεθεατές ότι στην TV μπορούμε να βλέπουμε μικρά «αριστουργήματα» και παρέσυρε τον κόσμο σε ένα ταξίδι συναισθημάτων.

Απόψε, στις 22.30, αυτό το ταξίδι φτάνει στο τέλος του με τη σειρά να αποχαιρετά τους φανατικούς της.

Η ιστορία της απαγωγής της μικρής Ιωάννας ολοκληρώνεται, με τον νόμο να είναι αυτός που θα πει την τελευταία κουβέντα. Η Ξένια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πράξεις της, αλλά και με τις αλήθειες της ζωής της που δε γνώριζε. Μαθαίνει, καταλαβαίνει, συγχωρεί και αποκαθιστά τις σχέσεις με την οικογένειά της. Η Αγγέλα «φεύγει» γαλήνια, έχοντας ακούσει το παιδί της να τη λέει «μαμά», ενώ η Ξένια καταφέρνει να βρεθεί για μία τελευταία αγκαλιά με την Ιωάννα πριν χωρίσουν για πάντα. Θα καταφέρει άραγε η αγάπη να τις ενώσει ξανά κάποια στιγμή;

Να σημειωθεί ότι το «Nα με λες μαμά», σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, είχε σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης. Η σειρά αφηγήθηκε τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίθηκε στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστίασε στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.

