Να με λες μαμά: Πότε τελειώνει η σειρά του ALPHA

Η επιτυχημένη σειρά, που συγκίνησε, θα καθηλώσει με το φινάλε της…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες παραγωγές της χρονιάς. Έχει ήδη συγκινήσει, καθηλώσει και αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Η σειρά «Να με λες μαμά» του ALPHA, που προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 22.30, ήταν από την αρχή προγραμματισμένο να συντροφεύσει το κοινό με οκτώ επεισόδια.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα δούμε το πέμπτο και το έκτο επεισόδιο, με τις ανατροπές να είναι πολλές.

Όταν η Χρύσα ακούει την Ιωάννα στο τηλέφωνο, αντιλαμβάνεται ότι είναι με την Ξένια. Παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Τόλη, αποφασίζει να τις εντοπίσει. Ξεκινάει ψάχνοντας στον υγροβιότοπο και, όταν μαθαίνει ότι η Ξένια λείπει, πηγαίνει στην αστυνομία και τους λέει για το τηλεφώνημα. Παράλληλα, η Ελβίρα μαθαίνει την αλήθεια για την Ιωάννα και χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της, ενώ η Αγγέλα, με τον φόβο ακόμη να μη θεωρήσει η Ξένια πως είχε σκοπό να την προδώσει, κάνει προσπάθεια να την προσεγγίσει. Οι δύο γυναίκες έρχονται και πάλι κοντά, σε αντίθεση με την Ξένια και την Ελβίρα που απομακρύνονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η νύχτα βρίσκει την οικογένεια Στασινού να ψάχνει τρόπους να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Κάτι που μάλλον πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς ο Αντώνης έχει εντοπίσει το σπίτι και βρίσκεται απέξω χτυπώντας το κουδούνι.

Η Ελβίρα έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τον Αντώνη, όμως η επίσκεψή του οδηγεί την Ξένια σε κρίση πανικού, νιώθοντας πως, όπου και να πάει πλέον, θα την εντοπίσουν. Το μόνο ασφαλές μέρος που της έρχεται στο μυαλό είναι το σπίτι της Αγγέλας. Η Χρύσα, παρά τις απειλές του Τόλη, επικοινωνεί με τον Αντώνη για να του ζητήσει βοήθεια ώστε να βρει την Ιωάννα. Εκείνος την αποφεύγει, γιατί όπως φαίνεται έχει άλλα σχέδια τελικά για την υπόθεση. Η Ελβίρα μεταφέρει την Ξένια και την Ιωάννα στο σπίτι της Αγγέλας, αλλά παθαίνει σοκ όταν καταλαβαίνει ποια είναι η γυναίκα πού θα τις φιλοξενήσει. Προσπαθεί να τις απομακρύνει από εκεί, αλλά η Ξένια δεν καταλαβαίνει τον λόγο και οι δύο γυναίκες καταλήγουν πάλι μαλωμένες. Η Αγγέλα ανοίγει το σπίτι της για την κόρη της και τη μικρή, όμως ούτε αυτήν τη φορά θα καταφέρουν να ηρεμήσουν. Η Χρύσα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, έχοντας καταφέρει μάλιστα να τις εντοπίσει.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό του σταθμού, η σειρά «Να με λες μαμά» θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

