«Να με λες μαμά»: Πώς η Ηρώ Καρυοφύλλη βοήθησε στο σενάριο

Λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της νέας σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να με λες μαμά», το κοινό ακόμη σχολιάζει τις δυνατές σκηνές και τις εξαιρετικές ερμηνείες. Μία αφιέρωση, όμως, στο φινάλε του πρώτου επεισοδίου συγκίνησε και συζητιέται ιδιαίτερα.

«Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καρυοφύλλη για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα», σημειώθηκε χαρακτηριστικά με το κανάλι και τους συντελεστές του σίριαλ να τιμούν την εξαιρετική δημοσιογράφο που έφυγε από τη ζωή.

Η Ηρώ Καρυοφύλλη, μάχιμη ρεπόρτερ και πρωτοπόρος στο αστυνομικό ρεπορτάζ, φαίνεται ότι είχε συμβάλλει με την εμπειρία και τις γνώσεις της από διάφορες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης στην έρευνα που έγινε για το σενάριο, το οποίο υπογράφει ο Νίκος Μήτσας.

Η καλή της φίλη, επίσης συνάδελφος Ρένα Κουβελιώτη, έγραψε μέσα από τον λογαριασμό της στο Facebook: «Η αλήθεια είναι πως περίμενα την αποψινή πρεμιέρα της σειράς του ALPHA… Τώρα όμως, που έμαθα πως η Ηρώ μας βοήθησε με τις γνώσεις της και την εμπειρία της τον σεναριογράφο, λαχταρώ να το δω και να ψάξω να βρω τις δικές της φράσεις… Ηρώ μας… μας λείπεις αφόρητα… ας ερχόσουν έστω και με φωνές... Ακόμα και τα γαλλικά σου μας λείπουν».