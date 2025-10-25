ALPHA: Παίζει στρατηγικά και μοιράζει ξανά την τράπουλα - Οι αλλαγές, οι πρεμιέρες, τα σχέδια

Τα νούμερα «μιλούν» από μόνα τους και ο ALPHA είναι το κανάλι που κερδίζει, σχεδόν, σε κάθε ζώνη. Το πρωί με τις Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καινούργιου, τα Σαββατοκύριακα με τον Νίκο Μάνεση και τη Ναταλία Γερμανού, ακόμη και τα μεσημέρια με τις επαναλήψεις από το «Σόι σου» και τις «Οικογενειακές ιστορίες», βλέπει συνεχώς τα ποσοστά του να μεγαλώνουν. Το στοίχημα, βέβαια, που έχει κατακτηθεί είναι η βραδινή ζώνη: οι σειρές δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στον ανταγωνισμό και η κορυφή του ανήκει.

Από τις αρχές Νοεμβρίου, όμως, η τράπουλα ξαναμοιράζεται και τα στελέχη του ALPHA βάζουν δύσκολα στον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, έρχονται δυνατές πρεμιέρες που θα αλλάξουν τον προγραμματισμό.

Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η καθημερινή σειρά «Να Μ’ αγαπάς» θα προβάλλεται Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 20.00. Η μεγάλη επιτυχία «Άγιος Έρωτας» θα κρατά συντροφιά Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 21.00. Οι ιστορίες της Χλόης και του Νικολάου θα συνεχίσουν να καθηλώνουν με τις εξελίξεις να αναμένονται καταιγιστικές.

Το «Porto Leone» παραμένει στη θέση του και οι τηλεθεατές θα απολαμβάνουν τα επεισόδια κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22.30. Μάλιστα, θα δίνει lead in στο «Money Drop» που κάνει πρώτη επίσημη στις 3 Νοεμβρίου, στις 23.50. Ο Φάνης Μουρατίδης παρουσιάζει το ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, που έχει προβληθεί σε περισσότερες από 60 χώρες κι έχει χαρίσει τεράστια χρηματικά ποσά σε τυχερούς συμμετέχοντες.

https://www.youtube.com/watch?v=f-eBtZ8OiF4

Η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που επίσης σημειώνει υψηλά ποσοστά, πλέον θα παίζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22.30. Η Παρασκευή θα έχει τη «σφραγίδα» δύο σίριαλ. Στις 20.00 θα παίζεται διπλό επεισόδιο από το «Σόι σου», ενώ στις 22.00 θα βγαίνει στον αέρα ο νέος κύκλος του «Γιατρού».

Ο ALPHA, με τις παραγωγές μυθοπλασίας και τις ηχηρές επιστροφές, ευελπιστεί να συνεχίσει την πορεία του και να μετρά μόνο πρωτιές και νίκες!