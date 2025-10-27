Τηλεθέαση: «Μάχη» στην prime time ζώνη της Κυριακής - «Voice» ή «Φαντάσματα» είδε το κοινό;

Σταθερές επιλογές κάνουν οι τηλεθεατές, τα βράδια της Κυριακής, με δύο προγράμματα να μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστικά, το «Voice» του ΣΚΑΪ κατάφερε να επικρατήσει κρατώντας την πιο όμορφη συντροφιά στους τηλεθεατές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 25,1% και την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19,1%. 2.320.000 τηλεθεατές έγιναν μέλη της παρέας έστω για 1’.

Οι τέσσερις αγαπημένοι coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, ανανεώνουν το ραντεβού τους για το

Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21.00, συνεχίζοντας την αναζήτηση για την καλύτερη φωνή της Ελλάδος.

Την ίδια ώρα, η κωμωδία της χρονιάς, τα «Φαντάσματα» του STAR, έχουν ένα σταθερό κοινό που χαρίζει χαμόγελα στο κανάλι. Έτσι, χθες, η σειρά σημείωσε 14,2% στο σύνολο και 19% στους τηλεθεατές 18-54. Το «IQ 160», που πήρε το lead in, έκανε 12,9% στο σύνολο και 15,6% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του MEGA, «Η Γη της ελιάς» κατέγραψε 15,7% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό. Στη ζώνη των 20.00, το τηλεπαιχνίδι «Don’t forger the lyrics» του ΑΝΤ1 έκανε 7,9% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό. Οι «Τρομεροί γονείς» του ALPHA, αντίστοιχα, έκαναν 11,7% στο σύνολο και 13% στο δυναμικό κοινό.

