Τα σχέδια του ANT1– Οι σειρές, το μεγάλο στοίχημα και η Καραβάτου

Τι ετοιμάζουν τα στελέχη του ΑΝΤ1 για το προσεχές διάστημα;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η τηλεοπτική σεζόν έχει ξεκινήσει με θετικό πρόσημο για τον ΑΝΤ1, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό που επικρατεί. Τα στελέχη, αθόρυβα και με στρατηγικές κινήσεις, συνεχίζουν να σχεδιάζουν το πρόγραμμα αφού οι πρεμιέρες και οι ενδιαφέρουσες αφίξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Έτσι, το επόμενο διάστημα, θα ρίξουν στην αρένα της βραδινής ζώνης δύο παραγωγές μυθοπλασίας. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 21.00, πρεμιέρα κάνει μία πολλά υποσχόμενη σειρά, ο «Δικαστής». Βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor» έρχεται στον σταθμό του Αμαρουσίου για να καθηλώσει. Η ιστορία εστιάζει σε έναν έγκριτο δικαστή, που έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η ζωή του Πέτρου Δημητρίου παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν ο 19χρονος γιος του, Άλκης, τραυματίζει σοβαρά με το αυτοκίνητο έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει.

Το θύμα αυτού του ατυχήματος αποδεικνύεται ότι είναι γόνος μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει γράψει τη δική της σκοτεινή ιστορία. Μιας οικογένειας που έχει το δικό της σύστημα Δικαιοσύνης και αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή. Αντιμέτωπος με τον αξιακό του κώδικα, το δίκαιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, ο δικαστής Δημητρίου εγκλωβίζεται σε μια σκληρή μάχη, όπου η «ζυγαριά» γέρνει προς το πατρικό ένστικτο. Αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί του, ξεκινά την πιο επικίνδυνη διαδρομή της ζωής του. Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενώ ως γκεστ θα δούμε και τον μοναδικό Γιώργο Κωνσταντίνου.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» επιστρέφουν στον ΑΝΤ1, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 22.30, για να γράψουν την τελευταία πράξη. Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, κάνει come back και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ. Στη νέα σεζόν της σειράς, η Μαρίνα, ο Άγης και η Μάγια θα καταλάβουν, με τον πιο σκληρό τρόπο, ότι ο χρόνος των ψευδαισθήσεων τελείωσε. Οι μάσκες θα πέσουν, τα μυστικά θα αποκαλυφθούν, οι συμμαχίες θα αλλάξουν πρόσωπα και οι σχέσεις θα ισορροπήσουν πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, που αυτή τη φορά δεν θα έχει δίχτυ ασφαλείας.

Η επιστροφή των Αρβύλα

Ο Αντώνης Κανάκης, εδώ και μήνες, βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Όμως, οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 ολοκληρώθηκαν και ήδη έχει βγει η ανακοίνωση. «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Vinyλιο», θα βρίσκονται αποκλειστικά στη συχνότητά του καναλιού του Αμαρουσίου.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν με σάτιρα, άποψη, γέλιο και νοσταλγία, που τόσο τα έχουμε ανάγκη.

Τι συμβαίνει με την Κατερίνα Καραβάτου

Η πορεία της Κατερίνας Καραβάτου, στην καλοκαιρινή αρένα, στέφθηκε με επιτυχία. Η παρουσιάστρια διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τα στελέχη, ενώ καλά κρατούν και οι συζητήσεις για να βρεθεί το κατάλληλο πρότζεκτ για την ίδια. Οι επαφές για κόνσεπτ το Σαββατοκύριακο, σόου βραδινό, ή ακόμη και κάτι στην καθημερινή αρένα, συνεχίζονται με την ίδια να δηλώνει πρόσφατα: «Σε λίγο διάστημα θα δούμε τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά».

Tα εναλλακτικά σόου

Η επιτυχία του «Dragons’ Den» έχει ανοίξει τον δρόμο στον ΑΝΤ1 για σόου με ιδιαίτερο περιεχόμενο. Έτσι, εκτός από τον νέο κύκλο του πρότζεκτ με τον Σάκη Τανιμανίδη, θα δούμε και το «Flat Hunters». Πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents. Σε κάθε επεισόδιο, 3 μεσίτες ακινήτων ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες. Οι μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας. Πρέπει λοιπόν να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να διαλέξει το δικό τους σπίτι ο πελάτης και να κερδίσουν. Κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη εκπλήξεις. Στο τέλος κάθε ημέρας και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.

