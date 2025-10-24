GNTM: Γλίστρησε και έπεσε την ώρα της φωτογράφισης - Τρόμαξαν οι κριτές - Βίντεο

Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης στο νέο επεισόδιο GNTM, το βράδυ της Παρασκευής (24/10), όπου τα μοντέλα έπρεπε να χορέψουν κάτω από τεχνητή βροχή με σκοπό να δώσουν το σωστό "κλικ" στον φακό του Κοσμά Κουμιανού.

Ένα από τα μοντέλα που ξεχώρισαν στην φωτογράφιση ήταν η 20χρονη Ειρήνη, η οποία εντυπωσίασε τους κριτές, αλλά μία δυσάρεστη εξέλιξη την περίμενε.

Πιο αναλυτικά, η Ειρήνη Βασιλειάδου την ώρα του σετ και αφού προσπαθούσε να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, έκανε μια απότομη κίνηση, έχασε την ισορροπία της και έπεσε από το σκαμπό στο πάτωμα.

Οι κριτές μόλις είδαν την κοπέλα να πέφτει, τρόμαξαν και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έτρεξε κοντά της για να δει ότι όλα είναι καλά.

«Είμαι εντάξει! Δεν χρειάζεται να έρθει κανένας, είμαι καλά», είπε η Ειρήνη και συνέχισε να φωτογραφίζεται.

Η παραγωγή όμως από την πλευρά της απομάκρυνε από το πλατό την κοπέλα για να τη δει γιατρός και να βεβαιωθούν πως δεν έπαθε τίποτα.

Διαβάστε επίσης