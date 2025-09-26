Ηλιάνα Παπαγεωργίου - GNTM: Απαντά στα σχόλια του «X» και τρολάρει τον εαυτό της

Νέο επεισόδιο GNTM προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/9) μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Star.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία έχει αναλάβει τον ρόλο της Competition Director and Model Mentor, παρακολούθησε το επεισόδιο, ενώ δεν έχασε ευκαιρία να σχολιάσει τα χιουμοριστικά σχόλια του «X» για εκείνη.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο δεν δίστασε να τρολάρει τον εαυτό της και να απαντήσει με τον δικό της μοναδικό τρόπο στα σχόλια που γράφουν χρήστες για εκείνη στο διαδίκτυο.

«Έπαιζα πόλο στη προηγούμενη ζωή μου» γράφει το χιουμοριστικό σχόλιο, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να απαντάει: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχω παίξει πόλο, στην προηγούμενη όμως ίσως ήμουν πρωταθλήτρια!».

«Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;» σχολίασε σε άλλο σχόλιο για εκείνη στο X.

