Το «GNTM» επέστρεψε λαμπερό και ανανεωμένο - Τι τηλεθέαση έκανε

Το «Greece’s Next Top Model» βγήκε στον αέρα, το βράδυ της Παρασκευής, στο STAR, επιστρέφοντας στη μικρή οθόνη έπειτα από ένα break για ανανέωση και ανασύνταξη δυνάμεων.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί έδωσαν τον παλμό στην πρεμιέρα εντυπωσιάζοντας από την αρχή έως το τέλος. «Δεν ψάχνουμε μόνο ένα όμορφο πρόσωπο, θέλουμε χαρακτήρα, προσωπικότητα, αυθεντικότητα», δήλωσε η Ηλιάνα. Στη συνέχεια, η Ζενεβιέβ τόνισε πως «φέτος μπερδέψαμε την τράπουλα» παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο πλατό που έχει στηθεί ποτέ για το «GNTM»… Έντι Γαβριηλίδης, Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης, ανέβασαν πολύ το επίπεδο στο κομμάτι της κριτικής επιτροπής καθώς και οι τρεις είναι άνθρωποι με πορεία στον χώρο.

Το «GNTM» επέστρεψε όπως έπρεπε, ανανεωμένο πλήρως, λαμπερό, μεγαλειώδες και έτοιμο να χαρίσει θέαμα! Το STAR, άλλωστε, είναι «μανούλα» σε τέτοιες παραγωγές…

Όσον αφορά στα νούμερα τηλεθέασης; Έκανε πρεμιέρα με το δεξί συγκεντρώνοντας 12,9% στο σύνολο και 14,8% στο δυναμικό κοινό. Για 3,5 περίπου ώρες δεν άφησε τον ανταγωνισμό να το προσπεράσει, τι κι αν διασταύρωσε τα ξίφη του με σειρές, ριάλιτι. Συγκεκριμένα, το «Exathlon» του ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 8,9% του συνόλου και το 5,9% του δυναμικού κοινού. Το «Δίχτυ», στην ΕΡΤ1, βρέθηκε στο 5,3% του συνόλου και στο 4,7% των τηλεθεατών 18-54.

