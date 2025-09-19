Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί στο Newsbomb.gr πριν την πρεμιέρα του «GNTM»

Η ώρα της μεγάλης επιστροφής έφτασε και, απόψε, στις 21.00, μέσα από τη συχνότητα του STAR, κάνει πρεμιέρα το πολυσυζητημένο GNTM.

Η νέα εποχή του «Greece’s Next Top Model» ξεκινά με πολλές προσδοκίες, αέρα ανανέωσης αλλά και μεγάλες εκπλήξεις, με την παραγωγή και το κανάλι -που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν θαύματα στον τομέα των ριάλιτι σόου- να επιφυλάσσουν επεισόδια γεμάτα ανατροπές.

Οι δύο πρωταγωνίστριες του νέου κύκλου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου -που θα αναλάβει ρόλο competition director & model mentor- και η Ζενεβιέβ Μαζαρί -που θα έχει ξανά τον ρόλο της creative director- μιλούν στο Newsbomb.gr πριν την πρεμιέρα.

«Είναι πάντα ξεχωριστό συναίσθημα η στιγμή της πρεμιέρας! Είναι μια από αυτές

τις στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μου χαρά, συγκίνηση και αδρεναλίνη. Σήμερα

ανοίγουμε ξανά τις πόρτες του GNTM και σας καλούμε να ζήσετε μαζί μας μια

χρονιά γεμάτη μόδα, ενέργεια, όνειρα και ανατροπές. Πίσω από αυτή τη στιγμή

βρίσκονται η ομάδα μας -μια ομάδα ταλαντούχων και δημιουργικών

επαγγελματιών με πάθος, έμπνευση, αφοσίωση και στόχο το καλύτερο δυνατό

αποτέλεσμα- αλλά και τα μοντέλα μας. Είναι το καλύτερο casting που έγινε ποτέ,

έρχονται να μας εντυπωσιάσουν μέσα από concepts που κόβουν την ανάσα και να

ξεπεράσουν κάθε προσδοκία. Εύχομαι να το απολαύσετε όσο κι εμείς που το

δημιουργήσαμε με τόση αγάπη. Απόψε ξεκινάει ταξίδι του GNTM και θέλω να το

ζήσουμε μαζί», λέει χαρακτηριστικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η μοναδική Ζενεβιέβ Μαζαρί έχει ανυπομονησία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα ξεκινάει το πιο όμορφο ταξίδι! Με γλυκιά ανυπομονησία περιμένω κι εγώ την πρεμιέρα του GNTM, ενός πρότζεκτ που αγαπώ πολύ και δημιουργήθηκε με μια ομάδα απίστευτων ανθρώπων, γεμάτων μεράκι και χιούμορ. Με ευκολίες αλλά και κάποιες δυσκολίες, με πολλή αγάπη και αμοιβαία εμπιστοσύνη, βάλαμε την καρδιά μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Απόψε λοιπόν, στις 21.00, συντονιζόμαστε όλοι στο STAR για να το απολαύσουμε μαζί. Ανυπομονώ να δω τα πάντα να ζωντανεύουν στην οθόνη και εύχομαι να το αγαπήσετε όσο κι εμείς!»…

Η ανακοίνωση του καναλιού για την επιστροφή του «GNTM»

Φέτος, το «GNTM» μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το «GNTM» της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας. Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο. Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα - αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας.

Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης, Έντι Γαβριηλίδης, κάθονται στην κριτική επιτροπή ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του «GNTM», αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της creative director για να… ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει ως competition Director & model mentor, αναλαμβάνοντας έναν πολυδιάστατο ρόλο, τόσο σε κάθε στιγμή δράσης του διαγωνισμού όσο και στη λήψη των τελικών αποφάσεων. Θα στηρίζει και θα συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους», δίνοντας στην έννοια του mentoring μια διαφορετική, δική της διάσταση. Θα είναι δίπλα στους διαγωνιζόμενους συνεχώς, προσφέροντας καθοδήγηση σε κάθε επίπεδο, απευθυνόμενη ως μοντέλο προς μοντέλα, με στόχο να βγουν έτοιμοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας. Η συμβολή της θα είναι κομβική ως προς την εξέλιξη του διαγωνισμού, καθώς θα έχει σημαντικό μερίδιο στην λήψη των τελικών αποφάσεων της κριτικής επιτροπής στο πλατό.

