Η ώρα του GNTM-Η μεγάλη επιστροφή και ο ρόλος της Παπαγεωργίου

Το «Greece’s Next Top Model» επιστρέφει στο STAR, την Παρασκευή, στις 21.00, με πολλές εκπλήξεις και τους καλύτερους του είδους… να ετοιμάζονται για ρεσιτάλ!

Φέτος, το «GNTM» μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το «GNTM» της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας. Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο. Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα - αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας.

Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης, Έντι Γαβριηλίδης, κάθονται στην κριτική επιτροπή ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του «GNTM», αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της creative director για να… ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept.

https://www.instagram.com/p/DLiNfzGtBix/

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει ως competition Director & model mentor, αναλαμβάνοντας έναν πολυδιάστατο ρόλο, τόσο σε κάθε στιγμή δράσης του διαγωνισμού όσο και στη λήψη των τελικών αποφάσεων. Θα στηρίζει και θα συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους», δίνοντας στην έννοια του mentoring μια διαφορετική, δική της διάσταση. Θα είναι δίπλα στους διαγωνιζόμενους συνεχώς, προσφέροντας καθοδήγηση σε κάθε επίπεδο, απευθυνόμενη ως μοντέλο προς μοντέλα, με στόχο να βγουν έτοιμοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας. Η συμβολή της θα είναι κομβική ως προς την εξέλιξη του διαγωνισμού, καθώς θα έχει σημαντικό μερίδιο στην λήψη των τελικών αποφάσεων της κριτικής επιτροπής στο πλατό.

