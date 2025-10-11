GNTM: Αυτά είναι τα 19 μοντέλα που εξασφάλισαν την είσοδο τους στο σπίτι

Μόλις 19 μοντέλα κατάφεραν να πάρουν το «εισιτήριο» για το πολυπόθητο σπίτι του GNTM. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να διεκδικήσουν μια θέση κατά τη διάρκεια του bootcamp ανάμεσα σε 50 υποψήφιους και υποψήφιες.

Κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου, που προβλήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, τα 50 μοντέλα ήρθαν αντιμέτωπα με την πρώτη δοκιμασία του bootcamp: το ID Posing. Σε αυτήν, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ποζάρουν, αναδεικνύοντας όμως και την προσωπικότητά τους.

Μόλις 40 άτομα κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση, το Grand Défilé. Εκεί, τα μοντέλα φόρεσαν ρούχα του Δημήτρη Πέτρου και διαγωνίστηκαν σε ένα Catwalk Battle. Τελικά, μόνο 19 εξασφάλισαν την είσοδο τους στο σπίτι του GNTM.

Δείτε τα 19 μοντέλα που μπήκαν στο σπίτι του GNTM:

https://www.instagram.com/p/DPpLSfbDeY_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

