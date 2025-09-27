Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τρολάρει τον εαυτό της στο GNTM - «Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;»

Η παρουσιάστρια και μοντέλο απάντησε στα σχόλια των social media

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τρολάρει τον εαυτό της στο GNTM - «Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;»
Στο δεύτερο επεισόδιο με τις auditions του GNTM, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία έχει αναλάβει τον ρόλο της Competition Director and Model Mentor.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο, εκτός από τη συμμετοχή της στη διαδικασία του παιχνιδιού, δεν διστάζει να παρακολουθεί ενεργά και την ανταπόκριση του κοινού στα social media.

Η ίδια μπαίνει στο Twitter και διαβάζει τα χιουμοριστικά σχόλια που αφήνουν για την παρουσία και τις ατάκες της στο ριάλιτι μόδας. Μάλιστα, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, φροντίζει να τρολάρει τον εαυτό της και δημοσιεύει τα σχόλιά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Έπαιζα πόλο» έγραψε κάποιος, με εκείνη να σχολιάζει: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχω παίξει πόλο, στην προηγούμενη όμως ίσως ήμουν πρωταθλήτρια!». Σε άλλο σχόλιο, όπου αναρωτιόντουσαν πώς δεν ακολούθησε τον δρόμο της ιατρικής, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε λέγοντας: «Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τρολάρει τον εαυτό της στο GNTM: «Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;»
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τρολάρει τον εαυτό της στο GNTM: «Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τρολάρει τον εαυτό της στο GNTM: «Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;»

