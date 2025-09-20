GNTM: Ποια είναι η κόρη γνωστού βολεϊμπολίστα που τρέλανε τους κριτές

Η 28χρονη Μιχαέλα Κράβαρικ εξασφάλισε τέσσερα «ναι» και έτσι πέρασε απευθείας στο Bootcamp του GNTM

Το GNTM επέστρεψε στις οθόνες μας και ήδη από την οντισιόν κιόλας υπήρξαν παρουσίες που εντυπωσίασαν τους κριτές.

Μία από αυτές ήταν και η κόρη του γνωστού βολεϊμπολίστρα, Αντρέι Κράβαρικ, Μιχαέλα Κράβαρικ. Η 28χρονη εξασφάλισε τέσσερα «ναι» και έτσι πέρασε απευθείας στο Bootcamp.

«Ονομάζομαι Μιχαέλα Κράβαρικ, κατάγομαι από τη Σλοβακία και οι δύο γονείς μου είναι από εκεί. Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και μένω εκεί πέρα με τους γονείς μου. Ασχολούμαι με το μόντελινγκ, αρκετά χρόνια, από τα 16 μου, τώρα είμαι 28», ανέφερε αρχικά η Μιχαέλα Κράβαρικ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ασχολούμαι με τον αθλητισμό από μικρή. Η διατροφή μου είναι σωστή και από το σπίτι. Παίζω βόλεϊ στη Θεσσαλονίκη στην ομάδα. Όταν ήμουν 16 μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με το μόντελινγκ. Το σνόμπαρα λίγο στην αρχή γιατί έλεγα "εγώ δεν θα βάλω ποτέ φούστες και φορέματα, είναι πολύ κοριτσίστικο". Έκανα κάστινγκ, δουλειές και κατάλαβα ότι είναι αρκετά δύσκολο. Μου άρεσε τελικά. Νιώθω πως με κάνει πλήρη η δουλειά αυτή».

Όταν η Ζενεβιέν Μαζαρί είδε τη Μιχαέλα Κράβαρικ με μαγιό, είπε «έπος». «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βγάλεις φωτογραφίες. Λάμπεις», είπε στη συνέχεια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, για να συμπληρώσει: «Είσαι θεά. Σου αξίζουν και τα τέσσερα ''ναι''. Είσαι φοβερή. Λάμπεις ολόκληρη, είσαι μοντελάρα. Μην αλλάξεις τίποτα».

