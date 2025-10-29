Τηλεθέαση: Η παρέλαση έστειλε την ΕΡΤ3 στα ουράνια – Χαμηλά ποσοστά για τα πρωινάδικα

Απουσίες μετρήσαμε, χθες Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στην πρωινή ζώνη καθώς κάποιες εκπομπές δεν βγήκαν στον αέρα. «Το Πρωινό», το «Breakfast@STAR» και το «Buongiorno» πήραν «ρεπό», με την κατάταξη στους πίνακες τηλεθέασης να αλλάζει τελείως.

Χαρακτηριστικά, η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA κατέγραψε 8,4% στο σύνολο και 9,9% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στην κορυφή με 15,6% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ το μαγκαζίνο του OPEN «10 Παντού» έκανε 8,5% και 5%. Η ελληνική ταινία «Ένα ασύλληπτο κορόιδο» του MEGA κράτησε παρέα στο 9,2% και στο 7,8%, ενώ η ταινία «ΟΧΙ» του ΑΝΤ1 στο 7% του συνόλου και στο 7,3% του δυναμικού κοινού.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» σημείωσε 14,3% στο σύνολο και 12,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Happy Day» στον ALPHA κατέγραψε 12,5% στο σύνολο και 10,2% στους τηλεθεατές 18-54. Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έκανε 7,8% στο σύνολο και 9,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 8,4% στο σύνολο και 9,1% στους τηλεθεατές 18-54. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» βρέθηκε στο 10% του συνόλου και στο 5,7% των τηλεθεατών 18-54.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια, χθες, ήταν η μετάδοση της παρέλασης στην ΕΡΤ3. Συγκεκριμένα, η παρέλαση είχε μέσο όρο 33,1% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 38,2% στο τέταρτο 13.00 -13.15. Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η παρέλαση σημείωσε μέσο όρο 38,2%, σκαρφαλώνοντας μέχρι το 43,4%.

