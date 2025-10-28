Με λαμπρότητα και υπερηφάνεια γιόρτασε το Ρέθυμνο την 28η Οκτωβρίου
Με πλήθος κόσμου και καλό καιρό η παρέλαση στο Ρέθυμνο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα στο Ρέθυμνο, όπου έλαβε χώρα η παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και της επετείου του «Όχι».
Δείτε βίντεο και εικόνες στο daynight.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:40 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς
22:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μία σύλληψη στο Κιλκίς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
22:00 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Uber επενδύει σε στόλο 100.000 ρομποταξί – Πότε θα τα δούμε στους δρόμους
21:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με μηχανάκι σε κεντρική οδό της πόλης
20:47 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Apple «σαρώνει» στο χρηματιστήριο, ξεπέρασε τα 4 τρισ. δολάρια σε αξία
20:41 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πάτρα: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για το επεισόδιο οπαδικής βίας
15:47 ∙ LIFESTYLE
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους
17:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
ΗΠΑ: Καταδίωξη με τραγική κατάληξη στο Λος Άντζελες
18:50 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ