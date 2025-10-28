Με λαμπρότητα και υπερηφάνεια γιόρτασε το Ρέθυμνο την 28η Οκτωβρίου

Πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα στο Ρέθυμνο, όπου έλαβε χώρα η παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και της επετείου του «Όχι».

Δείτε βίντεο και εικόνες στο daynight.gr.