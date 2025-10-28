28η Οκτωβρίου: Οι πέντε μαθητές στην Ψέριμο δεν παρήλασαν μόνοι φέτος

Σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνιας πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στην ακριτική Ψέριμο και αυτή τη φορά οι δύο μοναδικοί μαθητές του νησιού δεν ήταν μόνοι.

Η αμμώδης παραλία του μικρού νησιού μετατράπηκε σε έναν ζωντανό χώρο μνήμης και δόξας, εκεί όπου κυμάτισαν περήφανα οι γαλανόλευκες σημαίες στα χέρια των μαθητών και δασκάλων, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά του Αιγαίου το διαχρονικό μήνυμα της ελευθερίας, της ενότητας και της πίστης στην πατρίδα.

Οι πέντε μαθητές της Ψερίμου, συνοδευόμενοι από τις δασκάλες τους, παρέλασαν με βήμα σταθερό και βλέμμα λαμπερό, τιμώντας τους ήρωες του ’40. Αυτή τη χρονιά, όμως, η μικρή μαθητική δύναμη του νησιού δεν ήταν μόνη. Στο πλευρό των παιδιών βρέθηκε η αποστολή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, που ταξίδεψε από την καρδιά της Αθήνας ως την εσχατιά του Αιγαίου, για να σταθεί δίπλα στους μικρούς μαθητές και να παρελάσει μαζί τους.

Μαζί, τα πέντε παιδιά της Ψερίμου και τα δεκαέξι του Περιστερίου, με τους εκπαιδευτικούς τους, δημιούργησαν μια εικόνα συγκινητική και μεγαλειώδη: ένα ανθρώπινο σύμβολο της ενότητας του Ελληνισμού, που δεν γνωρίζει αποστάσεις, δεν λυγίζει μπροστά στη μοναξιά της νησιωτικότητας και συνεχίζει να κρατά ψηλά τη σημαία της πατρίδας.

Στην παρέλαση συμμετείχαν πρόσκοποι από την Κάλυμνο.

Παρόντες οι Δήμαρχοι Περιστερίου και Καλυμνίων

Το πατριωτικό αυτό γεγονός τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, και ο Δήμαρχος Καλυμνίων, Ιωάννης Μαστροκούκος, οι οποίοι εξέφρασαν τη συγκίνησή τους για την πρωτοβουλία και τη συνεργασία των δύο σχολείων.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, δήλωσε: «Σήμερα, στην άκρη του Αιγαίου, η Ελλάδα ενώθηκε ξανά μέσα από τα παιδιά της. Ο Δήμαρχος Περιστερίου, οι μαθητές, οι γονείς και οι συνεργάτες μας έφεραν στην Ψέριμο το πιο ζωντανό μήνυμα αλληλεγγύης. Όταν το κέντρο αγκαλιάζει την εσχατιά, τότε η Ελλάδα μεγαλώνει. Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Δήμαρχο Περιστερίου, κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, για τη συγκινητική του παρουσία και στήριξη».

