«Αντί – παρέλαση» των Τούρκων ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου με το νέο άρμα μάχης ALTAY

Την στιγμή που ο ελληνισμός γιόρταζε την εθνική επέτειο του ΟΧΙ και η φετινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ήταν ομολογουμένως από τις πλέον εντυπωσιακές με 16 νέα οπλικά συστήματα τα οποία παρουσιάστηκαν αναδεικνύοντας την νέα εποχή για της ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, οι Τούρκοι έστελναν τα δικά τους μηνύματα.

Όπως είχε αναφέρει το Newsbomb προ ημερών, στο «μικροσκόπιο» των Τούρκων βρέθηκαν ήδη από την πρόβα της παρέλασης τα ισραηλινά όπλα της Ελλάδας και σε αυτό το πλαίσιο επέλεξαν την χθεσινή ημέρα να προτάξουν την στρατιωτική τους απάντηση.

Με δεδομένο και το...στρίμωγμα των Τούρκων σε σχέση με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα SAFE έπειτα και από το νέο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες, η εγκατάσταση μαζικής παραγωγής τουρκικών αρμάτων μάχης ALTAY εγκαινιάστηκε επίσημα και το πρώτο άρμα μάχης παραδόθηκε στις εγκαταστάσεις της BMC Defense στο Kahramankazan της Άγκυρας.

Μετά την τελετή, πραγματοποιήθηκε παρέλαση για την παρουσίαση των δυνατοτήτων του άρματος μάχης Altay επόμενης γενιάς και των εγχώριας παραγωγής οχημάτων αμυντικής βιομηχανίας.

Ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός έδωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας με επαναλαμβανόμενες αναρτήσεις του στα social media.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeni caydırıcı gücü: Altay tankımız… ?? pic.twitter.com/sXWmJG93wi — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2025

Τι είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας

Μιλώντας στην τελετή έναρξης της μονάδας παραγωγής αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων νέας γενιάς BMC Ankara και στην παράδοση των πρώτων νέων αρμάτων μάχης Altay, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Yaşar Güler δήλωσε:

«Ευτυχώς, είμαστε πλέον μία από τις λίγες χώρες με ισχυρή αμυντική βιομηχανία, μια θέση που θαυμάζεται παγκοσμίως. Το άρμα μάχης Altay μας θα ανεβάσει την μαχητική ισχύ των χερσαίων δυνάμεών μας σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα και θα ενισχύσει επίσης την ασφάλεια του προσωπικού μας».

Ο Yaşar Güler τόνισε ότι οι ευαίσθητες εξελίξεις στην περιοχή και τον κόσμο, σε συνδυασμό με τη στρατηγική γεωγραφία, απαιτούν έναν ισχυρό και αποτελεσματικό στρατό εξοπλισμένο με εγχώρια και εθνικά αμυντικά προϊόντα, και σημείωσε τα εξής:

Συνεχίζουμε το έργο μας σε πλήρη συντονισμό με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως με την Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, για να αναβαθμίσουμε περαιτέρω το διακεκριμένο επίπεδο που έχουμε επιτύχει στην αμυντική βιομηχανία. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, προσθέτουμε νέα και υψηλής τεχνολογίας προϊόντα στο απόθεμα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και βελτιώνουμε συνεχώς τις δυνατότητες και τις δυνατότητες του στρατού μας.

Το εγχώριο και εθνικό μας έργο για το άρμα μάχης Altay, το οποίο έφερε στην πραγματικότητα ένα όνειρο που επιδιώχθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό και έντονη προσπάθεια, είναι ένα τέτοιο έργο. Ο απαραίτητος ρόλος των αρμάτων μάχης σε ασύμμετρα και απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα, ειδικά στον συμβατικό πόλεμο, με την υψηλή ισχύ πυρός, την σοβαρή θωράκιση και την κινητικότητά τους, καταδεικνύει τον ανεκτίμητο ρόλο αυτού του έργου για τον στρατό και την αμυντική μας βιομηχανία. Από αυτή την άποψη, το άρμα μάχης Altay θα ανεβάσει την μαχητική ισχύ των Ξηραϊκών μας Δυνάμεων σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα και θα ενισχύσει επίσης την ασφάλεια του προσωπικού μας.

Τα τουρκικά άρματα μάχης, τα οποία κατέχουν διακεκριμένη θέση μεταξύ των ομολόγων τους παγκοσμίως και έχουν διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις επιτυχημένες επιχειρήσεις μας, συνεχίζουν να αποδίδουν όπως έχουν κάνει μέχρι στιγμής χάρη στη δύναμη κρίσιμων όπλων και συστημάτων όπως το άρμα μάχης Altay. Από τώρα και στο εξής, θα εκπληρώνει όλα τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με μεγάλη επιτυχία.

H πρώτη παράδοση

Η πρώτη παράδοση του έργου ALTAY Tank Project, το οποίο αναπτύχθηκε για να καλύψει τις κύριες ανάγκες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων σε άρματα μάχης με εγχώριους πόρους, πραγματοποιήθηκε χθες σε τελετή στην οποία παρευρέθηκε ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Bugün ilk teslimini yaptığımız Altay tanklarımızın Peygamber Ocağı kahraman ordumuzun güç ve caydırıcılığına katkı yapmasını temenni ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/MGMtbufTFV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2025

Bugün Türk savunma sanayisi adına büyük bir heyecanı, büyük bir gururu hep birlikte yaşadık.



Zırhlı araçlar üretim tesisimizin açılışını ve Altay tankımızın Silahlı Kuvvetlerimize teslim törenini gerçekleştirdik.… pic.twitter.com/6eM7bJLxGA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2025

Μετά την τελετή, πραγματοποιήθηκε παρέλαση όπου το νέο άρμα μάχης Altay και τα τεθωρακισμένα οχήματα που παράγονται από τουρκικές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας επέδειξαν τις δυνατότητές τους.

???Türk ordusuna teslim edilen Yeni ALTAY tankı pic.twitter.com/KFqzpLtUy7 — Defence Turk (@Defence_Turk) October 28, 2025

Δυνατότητες των αρμάτων ALTAY

Όπως αναφέρουν οι Τούρκοι, μετά την τοπική προσαρμογή και τις πρόσθετες δυνατότητες στα πρωτότυπα άρματα μάχης ALTAY λόγω του εμποδίου στην άδεια εξαγωγής, αναδύθηκε το άρμα μάχης «ΝΕΟ ALTAY» με πολύ ανώτερες δυνατότητες .

Μεταξύ των δυνατοτήτων που διαθέτει το άρμα μάχης ALTAY είναι το σύστημα ενεργητικής προστασίας, το νέο σύστημα ισχύος, το βελτιωμένο σύστημα θωράκισης, το ανανεωμένο σύστημα ελέγχου πυρός, το ανανεωμένο σύστημα ελέγχου οχημάτων και τα εντοπισμένα συστήματα (ταχύτητας, σύστημα όρασης 2ου βαθμού πυροβολητή, ερπύστριες, μηχανισμός δακτυλίου πυργίσκου, αντλίες καυσίμου και υδραυλικές αντλίες, κινητό δίχτυ απόκρυψης, περισκόπιο κ.λπ.) .

