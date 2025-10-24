Ο Φρίντριχ Μερτς θα επισκεφτεί την Τουρκία και θα συναντηθεί με τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συμμετέχουν σε διμερή συνάντηση στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη της Ολλανδίας, την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα επισκεφθεί την Τουρκία την Πέμπτη (30/10) και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για συνομιλίες σχετικά με τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών αλλά και διεθνή ζητήματα, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι την Παρασκευή.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας, Σεμπάστιαν Χίλε, δήλωσε ότι ο Μερτς θα πραγματοποιήσει την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα την Πέμπτη.

«Οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν θέματα διμερών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής, καθώς και στενότερη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της μετανάστευσης και της ασφάλειας», δήλωσε ο Χίλε σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο.

Ο Χίλε τόνισε ότι η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και ότι η Άγκυρα και το Βερολίνο έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, μεταξύ των οποίων η εξωτερική πολιτική, η μετανάστευση, η ενέργεια και το εμπόριο.

Γερμανία: «Πράσινο φως» για Eurofighter στην Τουρκία - Ο όρος για την Ελλάδα

Στις 15 Οκτωβρίου, η Γερμανία συμφώνησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για πιθανές παραδόσεις 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο Βερολίνο.

«Η γερμανική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε προκαταρκτικό αίτημα της Airbus για διαπραγμάτευση σχετικά με την προμήθεια Eurofighter προς την Τουρκία», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Όπως διευκρίνισε, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Τόνισε πάντως ότι είναι αδιανόητο να χρησιμοποιηθούν κατά άλλων ΝΑΤΟϊκών εταίρων, σε μια προφανή αναφορά στην Ελλάδα.