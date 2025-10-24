Στο «μικροσκόπιο» των Τούρκων τα ισραηλινά όπλα της Ελλάδας– Τι παρατήρησαν στην πρόβα της παρέλασης

Αναβρασμός επικρατεί εκ νέου στα ελληνοτουρκικά με αφορμή και τα χθεσινά μηνύματα του πρωθυπουργού προς τη γείτονα χώρα από τις Βρυξέλλες, αλλά και τις υπογραφές που «ανοίγουν» το δρόμο για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι τα βλέμματα των Τούρκων χθες ήταν στραμμένα στη δοκιμαστική παρέλαση των μηχανοκίνητων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ενόψει της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, στη δοκιμαστική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα προμηθεύτηκε από το Ισραήλ:

— Βαλλιστικούς πυραύλους Rampage που εκτοξεύονται από τον αέρα,

— Κιτ καθοδήγησης SPICE 1000/2000,

— Αντιαρματικούς πυραύλους Spike NLOS,

— Μη επανδρωμένα αεροσκάφη Orbiter.

?Yunanistan Savunma Bakanlığı, 2023 yılında “Acil Olarak Tedarik Edilecek” savunma teçhizatına yönelik bir liste hazırlamıştı.



Bugün Selanik’te gerçekleştirilen Geçit Töreni Provası’nda Yunanistan’ın, İsrail’den;



— Rampage Havadan Atılan Balistik Füze,

— SPICE 1000/2000 Güdüm… pic.twitter.com/YRbXQsNKyE — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) October 23, 2025

Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες

Χθες από τις Βρυξέλλες όπου βρέθηκε για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα δεν συμφωνεί με το ενδεχόμενο αυτό, καθώς δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

«Έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές. Το σχετικό άρθρο του κανονισμού προϋποθέτει τη συμφωνία μιας τρίτης χώρας με την ΕΕ, προκειμένου να μπορέσει η χώρα αυτή να ενταχθεί επί της αρχής στο πρόγραμμα. Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετέχει η Τουρκία», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επανέλαβε, μάλιστα, τη σταθερή ελληνική θέση απέναντι στην Άγκυρα:

«Δεν χρειάζεται να επαναλάβω την πάγια θέση μας ότι όσο οι Τούρκοι έχουν εκκρεμές casus belli απέναντι στην Ελλάδα, όσο αμφισβητείται η κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μία τέτοια συμμετοχή.

Μακάρι η Τουρκία να άλλαζε άποψη για τα ζητήματα αυτά, για να μπορέσουμε να μπούμε σε μία ουσιαστική συζήτηση για το θέμα αυτό. Δεν προβλέπω να γίνει αυτό στο άμεσο μέλλον. Οπότε, δεν τίθεται κάποιο θέμα σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα.»

Συνοψίζοντας, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε:

«Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετέχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE.»

Μαρινάκης για Τουρκία: «Η κυβέρνηση μεγάλωσε το κράτος ουσιαστικά»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, από την πλευρά του μιλώντας σήμερα στo ACTION 24 αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά:

«Μας είναι αδιάφορο αυτό (σ.σ. ότι εκνευρίζει τους Τούρκους η στάση του πρωθυπουργού). Η Ελλάδα είναι ένα υπερήφανο, κυρίαρχο κράτος, το οποίο κάνει κάθε βήμα σεβόμενο το Κράτος Δικαίου. Η Ελλάδα, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, μεγάλωσε ουσιαστικά και όχι με “ψευτοπατριωτικές” κορώνες. Με στέρεα βήματα για ζητούμενα όπως τα F–16 και τα F–35, που για εμάς είναι δεδομένα. Μεγαλώσαμε στο Ιόνιο, στα 12 ναυτικά μίλια. ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Chevron, Exxon Mobil, Belh@rra. Όλα αυτά είναι πράξεις και με πράξεις να συνεχίσομε να κινούμαστε».

Σμύρνη: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το κλίμα όπου οι σχέσεις Αθήνας - Α΄γκυρας δοκιμάζονται εν μέρει, διεξήχθη χθες Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, από τις αρμόδιες αντιπροσωπείες Ελλάδος – Τουρκίας, ο νέος κύκλος συζητήσεων σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

Η συνάντηση έλαβε χώρα στη Σμύρνη και φιλοξενήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Οι αντιπροσωπείες αποτελούνταν από πρέσβεις, ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους των δύο κρατών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές προέβησαν σε αναλυτική ανασκόπηση των προηγουμένως συμφωνηθέντων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2025 και συζήτησαν το πλαίσιο εφαρμογής για το 2026.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα. Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα.

