Chevron: «Ανοίγει» ο δρόμος για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, έπεσαν οι υπογραφές

Ακόμη ένα βήμα για την τελική σύμβαση έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

Newsbomb

Chevron: «Ανοίγει» ο δρόμος για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, έπεσαν οι υπογραφές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε την απόφαση με την οποία ορίζεται η κοινοπραξία ChevronHelleniq Energy ως προτιμητέος επενδυτής για έρευνες υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Η υπουργική απόφαση σηματοδοτεί το πέρασμα στη τελική φάση πριν από την υπογραφή της σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, σε μία θαλάσσια ζώνη που θεωρείται στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης, όπως έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ο κ. Παπασταύρου.

Την Πέμπτη (24/10), σημείωσε πως «ολοκληρώνεται η διαδικασία στην ΕΔΕΥΕΠ, ώστε να εκδοθεί η υπουργική απόφαση. Μπορεί να βγει και στις επόμενες μέρες και σίγουρα πριν από το τέλος του μήνα, ώστε να ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής και μετά μέσα στον Νοέμβριο, ακριβώς όπως το είχαμε προβλέψει και λίγο νωρίτερα, να πάει η σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να ελεγχθεί και μετά να πάει στη Βουλή για ψήφιση ή πριν από το τέλος του χρόνου ή στην αρχή του επόμενου.

Στόχος είναι η έρευνα να ξεκινήσει γεωφυσικές μελέτες μέσα στο 2026. Επίσης και η Exxon Mobil έχει πολύ σημαντική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Αμερικής ενεργοποιούνται, ώστε να αναπτυχθεί η χώρα μας στον τομέα των υδρογονανθράκων».

Η οριστικοποίηση της σύμβασης

Με βάση την υπουργική απόφαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) θα καλέσει την κοινοπραξία ChevronHelleniq Energy να οριστικοποιήσει τα σχέδια σύμβασης που θα υπογραφούν με το ελληνικό Δημόσιο το προσεχές διάστημα και θα περιλαμβάνουν τέσσερα συνολικά μπλοκ: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η αποστολή του φακέλου του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Κατόπιν θετικής εισήγησης, θα ακολουθήσει η υπογραφή των Συμβάσεων Μίσθωσης από τις εταιρείες και την ΕΔΕΥΕΠ, η έγκριση από τον υπουργό και αμέσως μετά, η κύρωση από τη Βουλή.

Αυτό θα είναι και το τελευταίο βήμα πριν από την έναρξη των σεισμικών ερευνών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα εκκινήσουν εντός του 2026, ανάλογα και με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Η περιοχή Νότια της Κρήτης βρίσκεται σε βαθιά ύδατα της ελληνικής ΑΟΖ, νότια του νησιού, και θεωρείται μία από τις πλέον ελπιδοφόρες για την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Οι γεωλογικές δομές της εμφανίζουν ομοιότητες με πεδία της Ανατολικής Μεσογείου, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αποθέματα, όπως τα κοιτάσματα Zohr (Αίγυπτος) και Leviathan (Ισραήλ).

Η παρουσία της Chevron, ενός εκ των κορυφαίων ενεργειακών ομίλων διεθνώς, προσδίδει τεχνογνωσία και διεθνές κύρος στην Ελλάδα, ενώ, η Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ) ενισχύει τη θέση ως εθνικού ενεργειακού εταίρου, με ρόλο – «κλειδί» στην ανάπτυξη των εγχώριων ερευνών υδρογονανθράκων.

Η επιλογή της κοινοπραξίας, η οποία ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος στον διαγωνισμό της 10ης Σεπτεμβρίου, έγινε με γνώμονα την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και την προσέλκυση ισχυρών διεθνών επενδυτών σε έργα μεγάλης ενεργειακής σημασίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε από την ΕΔΕΥΕΠ, η οποία ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης με το Πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου τη 17η Οκτωβρίου 2025, ενώ, η υπουργική υπογραφή ήρθε την 23η Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chevron: «Ανοίγει» ο δρόμος για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, έπεσαν οι υπογραφές

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Δεν θα υποκύψουμε στις ΗΠΑ, οι κυρώσεις μπορεί να προκαλέσουν κάποιες απώλειες»

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ξεκινούν σταδιακά οι πληρωμές – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

07:25LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της στη διαθήκη της

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους έως 354 ευρώ από μειώσεις φόρων - Ποιοι οι δικαιούχοι

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

06:54ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα Γλυπτά δεν Δειπνούν: Η δεοντολογία, η μνήμη και ο σεβασμός απέναντι στα Μάρμαρα του Παρθενώνα

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέρμανση: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα; - Πόσο κοστίζει κάθε λύση

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» παρά τα προβλήματα

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλλοίμονο» στη νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

06:36LIFESTYLE

Οι μεγάλες επιστροφές στην TV - Ο Παπαδάκης και οι θρυλικές σειρές

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ισορροπία τρόμου» στον ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηση επιβίωσης από Φάμελλο - Σκληρή γραμμή από Πολάκη

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου σβήνει τις «φωτιές» που άναψε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η καυτή πατάτα σε Δένδια και Χρυσοχοΐδη

06:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φοβάται η Εκκλησία το AI; Συγκρούεται η Τεχνητή Νοημοσύνη με τον Θείο Λόγο; Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας μιλά στο Newsbomb για το εργαλείο «Λόγος-Logos»

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Στόλτενμπεργκ: Τι έγινε όταν η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος το 2015 - Οι προσωπικές του σχέσεις με τον Ερντογάν, το καλαμπόκι και το iPad

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

07:25LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της στη διαθήκη της

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλλοίμονο» στη νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Στόλτενμπεργκ: Τι έγινε όταν η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος το 2015 - Οι προσωπικές του σχέσεις με τον Ερντογάν, το καλαμπόκι και το iPad

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο

06:36LIFESTYLE

Οι μεγάλες επιστροφές στην TV - Ο Παπαδάκης και οι θρυλικές σειρές

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την 28η Οκτωβρίου

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chevron: «Ανοίγει» ο δρόμος για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, έπεσαν οι υπογραφές

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ξεκινούν σταδιακά οι πληρωμές – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» παρά τα προβλήματα

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Δεν θα υποκύψουμε στις ΗΠΑ, οι κυρώσεις μπορεί να προκαλέσουν κάποιες απώλειες»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ