Chevron: «Ανοίγει» ο δρόμος για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, έπεσαν οι υπογραφές

Σε μία σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε την απόφαση με την οποία ορίζεται η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy ως προτιμητέος επενδυτής για έρευνες υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Η υπουργική απόφαση σηματοδοτεί το πέρασμα στη τελική φάση πριν από την υπογραφή της σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, σε μία θαλάσσια ζώνη που θεωρείται στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης, όπως έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ο κ. Παπασταύρου.

Την Πέμπτη (24/10), σημείωσε πως «ολοκληρώνεται η διαδικασία στην ΕΔΕΥΕΠ, ώστε να εκδοθεί η υπουργική απόφαση. Μπορεί να βγει και στις επόμενες μέρες και σίγουρα πριν από το τέλος του μήνα, ώστε να ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής και μετά μέσα στον Νοέμβριο, ακριβώς όπως το είχαμε προβλέψει και λίγο νωρίτερα, να πάει η σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να ελεγχθεί και μετά να πάει στη Βουλή για ψήφιση ή πριν από το τέλος του χρόνου ή στην αρχή του επόμενου.

Στόχος είναι η έρευνα να ξεκινήσει γεωφυσικές μελέτες μέσα στο 2026. Επίσης και η Exxon Mobil έχει πολύ σημαντική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Αμερικής ενεργοποιούνται, ώστε να αναπτυχθεί η χώρα μας στον τομέα των υδρογονανθράκων».

Η οριστικοποίηση της σύμβασης

Με βάση την υπουργική απόφαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) θα καλέσει την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy να οριστικοποιήσει τα σχέδια σύμβασης που θα υπογραφούν με το ελληνικό Δημόσιο το προσεχές διάστημα και θα περιλαμβάνουν τέσσερα συνολικά μπλοκ: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η αποστολή του φακέλου του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Κατόπιν θετικής εισήγησης, θα ακολουθήσει η υπογραφή των Συμβάσεων Μίσθωσης από τις εταιρείες και την ΕΔΕΥΕΠ, η έγκριση από τον υπουργό και αμέσως μετά, η κύρωση από τη Βουλή.

Αυτό θα είναι και το τελευταίο βήμα πριν από την έναρξη των σεισμικών ερευνών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα εκκινήσουν εντός του 2026, ανάλογα και με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Η περιοχή Νότια της Κρήτης βρίσκεται σε βαθιά ύδατα της ελληνικής ΑΟΖ, νότια του νησιού, και θεωρείται μία από τις πλέον ελπιδοφόρες για την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Οι γεωλογικές δομές της εμφανίζουν ομοιότητες με πεδία της Ανατολικής Μεσογείου, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αποθέματα, όπως τα κοιτάσματα Zohr (Αίγυπτος) και Leviathan (Ισραήλ).

Η παρουσία της Chevron, ενός εκ των κορυφαίων ενεργειακών ομίλων διεθνώς, προσδίδει τεχνογνωσία και διεθνές κύρος στην Ελλάδα, ενώ, η Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ) ενισχύει τη θέση ως εθνικού ενεργειακού εταίρου, με ρόλο – «κλειδί» στην ανάπτυξη των εγχώριων ερευνών υδρογονανθράκων.

Η επιλογή της κοινοπραξίας, η οποία ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος στον διαγωνισμό της 10ης Σεπτεμβρίου, έγινε με γνώμονα την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και την προσέλκυση ισχυρών διεθνών επενδυτών σε έργα μεγάλης ενεργειακής σημασίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε από την ΕΔΕΥΕΠ, η οποία ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης με το Πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου τη 17η Οκτωβρίου 2025, ενώ, η υπουργική υπογραφή ήρθε την 23η Οκτωβρίου.

