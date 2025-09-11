Chevron-HELLENiQ Energy: Αμερικανική «σφραγίδα» για έρευνες υδρογονανθράκων στα ελληνικά οικόπεδα

Η παρουσία του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στις προσπάθειες της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης να δημιουργήσουν τετελεσμένα μέσω του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου

Αμαλία Κάτζου

Σε μια κίνηση με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα, το κοινοπρακτικό σχήμα της αμερικανικής Chevron και της ελληνικής HELLENiQ Energy εξασφάλισε το εισιτήριο για τη δεύτερη φάση του διεθνούς διαγωνισμού για τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Η εξέλιξη αυτή, είναι μια πρώτη νίκη για την Ελλάδα, αφού ο αμερικανικός κολοσσός δεν άλλαξε στάση και επέμεινε στην απόφαση για αναζήτηση υδρογονανθράκων με βάση τη φράση «drill, baby, drill» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και δεν υπέκυψε στις τουρκικές και λιβυκές αμφισβητήσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή.

Η προσφορά της κοινοπραξίας αφορά τα μπλοκ «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2» (συνολικής έκτασης 35.000 τ.χλμ.), το «Νότια της Πελοποννήσου» (11.000 τ.χλμ.) και το «Α2» (826 τ.χλμ.), επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον τόσο του αμερικανικού όσο και του ελληνικού ενεργειακού κολοσσού για την περιοχή.

Γεωπολιτική διάσταση και αμερικανικό μήνυμα

Η συμμετοχή της Chevron, με τη διακριτή στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως υποδηλώνει και η επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα, στέλνει σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: η διεθνής ενεργειακή κοινότητα αναγνωρίζει την ελληνική κυριαρχία στα συγκεκριμένα θαλάσσια οικόπεδα. Η αμερικανική παρουσία λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στις προσπάθειες της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης να δημιουργήσουν τετελεσμένα μέσω του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το μπλοκ «Νότια της Κρήτης 2» επικαλύπτει κατά 20%-25% τη θαλάσσια περιοχή που διεκδικεί το τουρκολυβικό μνημόνιο. Η απόφαση της Chevron να επενδύσει στην περιοχή καταρρίπτει στην πράξη τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί δικαιοδοσίας, ενώ αποδυναμώνει και τις λιβυκές αξιώσεις που αποτυπώθηκαν στον χάρτη που εστάλη πρόσφατα στον ΟΗΕ.

Αποδυνάμωση του δόγματος της υποτιθέμενης «Γαλάζιας Πατρίδας»

Η παρουσία αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στα ελληνικά οικόπεδα συνιστά σοβαρό πλήγμα για το τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Η Τουρκία, που επιδίωξε να επισπεύσει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, βλέπει πλέον τα σχέδιά της να περιορίζονται σημαντικά. Η ιστορία έχει δείξει ότι η Άγκυρα αποφεύγει να παρεμποδίσει έρευνες σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται αμερικανικές εταιρείες, όπως συνέβη και με την ExxonMobil στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ελληνική στρατηγική και ενεργειακή κυριαρχία

Η επιλογή της Chevron να συμπράξει με την Helleniq Energy, η οποία είχε προετοιμάσει το έδαφος για διεθνή συνεργασία, ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αναγνώριση της μέσης γραμμής του νόμου Μανιάτη ως ορίου μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, έστω και χωρίς επίσημη συμφωνία οριοθέτησης, αποκτά πλέον και έμπρακτη διεθνή στήριξη.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά μια σαφή γεωπολιτική τοποθέτηση υπέρ των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οι τουρκικοί και λιβυκοί ισχυρισμοί καταρρίπτονται στην πράξη, ενώ η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τη στήριξη ισχυρών διεθνών παικτών.

