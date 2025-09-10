Παπασταύρου για Chevron-Helleniq Energy: Ανοίγει νέο κεφάλαιο για αξιοποίηση ενεργειακού μας πλούτου

Το απόγευμα της Τετάρτης, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. «Πρόκειται για μία εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα μας» τόνισε σε δήλωσή του ο υπουργός Ενέργειας.

Έκανε λόγο ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας και υπογράμμισε: Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο».

Αναδεικνύοντας περαιτέρω τη σημασία, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι από αύριο «προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Τέλος, σημειώνει πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει «το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή».

